Штабы и Трампа, и Байдена заявили о победе в дебатах своего кандидата

Представители обоих основных претендентов на президентский пост в США — действующего президента Дональда Трампа и его соперника от демократов Джозефа Байдена — заявили о победе своего кандидата на состоявшихся вечером вторника дебатах. Об этом пишет в среду газета USA Today.

«Президент занимал ведущие позиции в каждый момент дебатов», — указал представитель штаба Трампа Тим Мерто. Председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниел считает, что Трамп показал себя «уверенным, убедительным и разбирающимся в ситуации».

В штабе Байдена с такими оценками не согласны. Как заявила заместитель руководителя избирательного штаба бывшего вице-президента Кейт Белингфилд, «на дебатах был только один президент, и это не тот человек, который прилетел на них бортом номер один». По ее мнению, в дебатах участвовали «один лидер и один лжец».

Между тем американские СМИ — как те, которые традиционно поддерживают Трампа, так и те, которые отдают предпочтения его сопернику-демократу, — оценили прошедшие дебаты крайне низко. Обычно занимающая сторону демократов CNN назвала их «абсолютно ужасными». В редакторской колонке на поддерживающем республиканцев телеканале Fox News дебаты названы «полным бардаком» с неясным победителем. Американские телезрители, согласно проведенным телеканалами опросам, считают победителем Байдена.