Компенсацию за «Пакет малыша» теперь можно оформить через «Дию»

Заявку на денежную компенсацию за «пакет малыша» можно будет оформить через сервис єМалятко. Как сообщило Министерство цифровой трансформации, услуга уже запущена в действие.
Компенсацию можно оформить на портале «Дия». Для получения средств нужно заполнить заявку онлайн и открыть специальный счет «Пакет малыша», на который будут зачисляться средства. При этом оформить услугу смогут только родители, которые выбрали деньги вместо пакета малыша в роддоме или отказались от него в управлении соцзащиты населения по месту жительства.
Напомним, что размер компенсации за «Пакет малыша» составляет 6 300 гривен в случае подачи заявления в декабре 2021 года. Средства можно использовать для приобретения детских товаров офлайн или в интернет-магазинах, список которых размещен на сайте Министерства социальной политики.
Напомним, 1 января 2021 года в Украине вернули «пакеты малыша» в натуральном виде. В прошлом году власти предложили заменить выдачу товаров для новорожденных денежной компенсацией в 5 тысяч гривен для покупки необходимого.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016