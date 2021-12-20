Компенсацию за «Пакет малыша» теперь можно оформить через «Дию»

Заявку на денежную компенсацию за «пакет малыша» можно будет оформить через сервис єМалятко. Как сообщило Министерство цифровой трансформации, услуга уже запущена в действие.

Компенсацию можно оформить на портале «Дия». Для получения средств нужно заполнить заявку онлайн и открыть специальный счет «Пакет малыша», на который будут зачисляться средства. При этом оформить услугу смогут только родители, которые выбрали деньги вместо пакета малыша в роддоме или отказались от него в управлении соцзащиты населения по месту жительства.

Напомним, что размер компенсации за «Пакет малыша» составляет 6 300 гривен в случае подачи заявления в декабре 2021 года. Средства можно использовать для приобретения детских товаров офлайн или в интернет-магазинах, список которых размещен на сайте Министерства социальной политики.

Напомним, 1 января 2021 года в Украине вернули «пакеты малыша» в натуральном виде. В прошлом году власти предложили заменить выдачу товаров для новорожденных денежной компенсацией в 5 тысяч гривен для покупки необходимого.