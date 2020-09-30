Сейчас для украинцев открыты границы 52 стран

По состоянию на 30 сентября открыты для украинцев 52 страны, в течение месяца добавились еще Иордания, Колумбия, Нигерия и Гана.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге, сообщает Укринформ.
«По состоянию на данный момент таких стран (открытых для украинцев — ред.) 52, с прошлого брифинга 3 сентября добавились еще четыре страны — не самые популярные, но кому-то может необходимо туда поехать. Это — Иордания, Колумбия, Нигерия и Гана», — сообщил он.
Министр заверил, что МИД постоянно работает над тем, чтобы украинцы могли въезжать в как можно большее количество стран.
В то же время Кулеба напомнил, что на сайте МИД действует интерактивная онлайн-карта, которая позволяет проверить актуальный режим въезда и транзита для граждан Украины в любой стране мира.
Также свои границы оставляют открытыми для украинцев, в частности, Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова, Багамские острова и Ливан, Болгария, Словения, Объединенные Арабские Эмираты, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико, Сент-Люсия.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016