Сейчас для украинцев открыты границы 52 стран

По состоянию на 30 сентября открыты для украинцев 52 страны, в течение месяца добавились еще Иордания, Колумбия, Нигерия и Гана.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге, сообщает Укринформ.

«По состоянию на данный момент таких стран (открытых для украинцев — ред.) 52, с прошлого брифинга 3 сентября добавились еще четыре страны — не самые популярные, но кому-то может необходимо туда поехать. Это — Иордания, Колумбия, Нигерия и Гана», — сообщил он.

Министр заверил, что МИД постоянно работает над тем, чтобы украинцы могли въезжать в как можно большее количество стран.

В то же время Кулеба напомнил, что на сайте МИД действует интерактивная онлайн-карта, которая позволяет проверить актуальный режим въезда и транзита для граждан Украины в любой стране мира.

Также свои границы оставляют открытыми для украинцев, в частности, Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова, Багамские острова и Ливан, Болгария, Словения, Объединенные Арабские Эмираты, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико, Сент-Люсия.