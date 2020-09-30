В МИД придумали, как называть Лукашенко после завершения срока его полномочий

Украина планирует называть президента Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным, после завершения срока его президентских полномочий по имени, не указывая должности, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
На вопрос журналистов на онлайн-брифинге в среду, как Украина будет называть Лукашенко после завершения срока его последней каденции 5 ноября, глава украинского внешнеполитического ведомства ответил: «Вы спрашиваете об официальной позиции, я вам отвечаю, что официальная позиция — Александр Лукашенко».
Комментируя названные журналистами варианты «незаконно избранный» и «нелегитимный» ввиду того, что ранее в МИД заявили, что тайная инаугурация Лукашенко не означает его признания легитимным президентом, Кулеба сказал: «Это прекрасные формулировки для медиа, для заголовков, для постов в Фейсбуке».
Как сообщалось, выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Массовые акции протеста против итогов выборов продолжаются в стране уже больше месяца. Победу Лукашенко не признали многие страны Запада.
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