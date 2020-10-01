В Украине снова рекордное число заболевших COVID-19 за сутки

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано новое рекордное количество случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки — 4 069, при этом выздоровевших — 2 083, 64 ранее заболевших за сутки умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны

Днем ранее, 30 сентября, был прежний максимальный показатель заболевания COVID-19 за сутки — 4 027 человек, и рекордное количество выздоровевших за сутки — — 2 110 человек. 29 сентября было 3 627 новых случаев инфицирования, 28 сентября сообщалось о 2 671 заболевших, 27 сентября — о 3 130.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро четверга 213 028 человек, умерли с начала пандемии от COVID-19 4 193 человека, выздоровели 94 443.

Сейчас в Украине COVID-19 болеет 114 392 человека, что на 1 922 больше, чем днем ранее.