Северодонецк возглавил действующий сотрудник СБУ

Глава Луганской области Сергей Гайдай представил руководителя военно-гражданской администрации Северодонецка Александра Стрюка.
Об этом сообщила пресс-служба Луганской областной ВГА.
«Александр Стрюк — действующий сотрудник Службы безопасности Украины. Работы очень много. Потому что, к сожалению, в горсовете из-за политических недоразумений возник кризис. Северодонецку, где я родился, и деятельности руководителя местной военно-гражданской администрации буду уделять особое внимание. Я не могу подвести этот город», — отметил Гайдай.
По его словам, за несколько лет у городских властей не было налажено нормальное сотрудничество с одним председателем областной государственной администрации. В том числе, не удалось реализовать в полном объеме проекты, финансируемые Государственным фондом регионального развития.
«Уверен, мы изменим эту ситуацию к лучшему в кратчайшие сроки. Надо спасти город от коллапса», — отметил Гайдай.
В свою очередь, Александр Стрюк, обращаясь к руководителям структурных подразделений и коммунальных предприятий, выразил надежду на эффективное сотрудничество.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 июля 2020 года подписал Указ № 297/2020 об образовании военно-гражданской администрации города Северодонецк Луганской области.
Стрюк Александр Сергеевич назначен на период командировки на должность руководителя военно-гражданской администрации города Северодонецк с 4 августа 2020 года распоряжением председателя ОГА.
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