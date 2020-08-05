Северодонецк возглавил действующий сотрудник СБУ

Глава Луганской области Сергей Гайдай представил руководителя военно-гражданской администрации Северодонецка Александра Стрюка.

Об этом сообщила пресс-служба Луганской областной ВГА.

«Александр Стрюк — действующий сотрудник Службы безопасности Украины. Работы очень много. Потому что, к сожалению, в горсовете из-за политических недоразумений возник кризис. Северодонецку, где я родился, и деятельности руководителя местной военно-гражданской администрации буду уделять особое внимание. Я не могу подвести этот город», — отметил Гайдай.

По его словам, за несколько лет у городских властей не было налажено нормальное сотрудничество с одним председателем областной государственной администрации. В том числе, не удалось реализовать в полном объеме проекты, финансируемые Государственным фондом регионального развития.

«Уверен, мы изменим эту ситуацию к лучшему в кратчайшие сроки. Надо спасти город от коллапса», — отметил Гайдай.

В свою очередь, Александр Стрюк, обращаясь к руководителям структурных подразделений и коммунальных предприятий, выразил надежду на эффективное сотрудничество.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 июля 2020 года подписал Указ № 297/2020 об образовании военно-гражданской администрации города Северодонецк Луганской области.

Стрюк Александр Сергеевич назначен на период командировки на должность руководителя военно-гражданской администрации города Северодонецк с 4 августа 2020 года распоряжением председателя ОГА.