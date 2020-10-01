Гетманцев предлагает предусмотреть в бюджете-2021 еще 3 миллиарда на военную технику

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев внес в проект закона о Государственном бюджете на 2021 поправку с предложением увеличить на 3 млрд грн расходы на переоборудование военной техники.
Об этом политик сообщил в эфире телеканала «Украина 24» при обсуждении катастрофы самолета Ан-26 на Харьковщине.
«Сегодня у нас последний день для подачи поправок к проекту закона о Государственном бюджете на 2021. Несмотря на эту катастрофу и понимая общее состояние нашей военной техники, за счет экономии средств на содержание органов государственной власти я предлагаю увеличить расходы на переоборудование военной техники на 3 млрд грн в следующем году. Это один из тех шагов, который должен частично решить эту ситуацию хотя бы в следующем году», — сказал Гетманцев.
В то же время он выразил мнение, что причину трагедии Ан-26, вероятно, следует искать «не столько в людях и пилотах, а в состоянии военной техники, который есть на сегодня».
Ведь, по словам парламентария, техника очень старая и требует ремонта и обновления «по любым сторон: как и с моральной, так и с технической».
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