Рада не успеет принять бюджет до 1 декабря

Верховная Рада, очевидно, не сможет принять в целом проект государственного бюджета на 2021 в установленный Бюджетным кодексом срок.
Такое мнение высказал председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев (фракция партии «Слуга народа»), передает Укринформ.
«Мы, очевидно, не уложимся в установленный Бюджетным кодексом срок. Это уже очевидно, к сожалению. Мы должны извиниться перед людьми, не придерживаемся этого срока ... До 1 декабря мы должны в целом принять (государственный бюджет на следующий год, — ред.). К сожалению, мы не сможем этого сделать, очевидно, в этом году», — отметил Гетманцев.
По его словам, парламент только в начале декабря получит проект госбюджета от Кабинета Министров.
Напомним, в сентябре Кабинет Министров утвердил проект закона о госбюджете-2021 и направил его на рассмотрение ВР.
Верховная Рада 5 ноября принял документ в первом чтении.
В соответствии с нормами Бюджетного кодекса, парламент должен до 1 декабря принять этот документ в целом как закон.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016