Рада не успеет принять бюджет до 1 декабря

Верховная Рада, очевидно, не сможет принять в целом проект государственного бюджета на 2021 в установленный Бюджетным кодексом срок.

Такое мнение высказал председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев (фракция партии «Слуга народа»), передает Укринформ.

«Мы, очевидно, не уложимся в установленный Бюджетным кодексом срок. Это уже очевидно, к сожалению. Мы должны извиниться перед людьми, не придерживаемся этого срока ... До 1 декабря мы должны в целом принять (государственный бюджет на следующий год, — ред.). К сожалению, мы не сможем этого сделать, очевидно, в этом году», — отметил Гетманцев.

По его словам, парламент только в начале декабря получит проект госбюджета от Кабинета Министров.

Напомним, в сентябре Кабинет Министров утвердил проект закона о госбюджете-2021 и направил его на рассмотрение ВР.

Верховная Рада 5 ноября принял документ в первом чтении.

В соответствии с нормами Бюджетного кодекса, парламент должен до 1 декабря принять этот документ в целом как закон.