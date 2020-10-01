В Великобритании запретили пластиковые трубочки и ватные палочки

Запрет на распространение пластиковых трубочек и ложек для напитков, а также ватных палочек на пластиковой основе вступает в силу в Великобритании с четверга, сообщило министерство по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Соединенного Королевства.

«Это еще один значительный шаг в борьбе правительства против отходов в виде одноразовых пластиковых предметов, который сделает чище окружающую среду и наши океаны. Месяц назад правительство повысило стоимость одноразовых пластиковых пакетов в супермаркетах до десяти пенсов (с пяти), сегодня же вступает в силу новая мера», — говорится в заявлении министерства.

По оценкам министерства, каждый год в одной только Великобритании используется 4,7 миллиарда пластиковых трубочек, 316 миллионов ложек и палочек для размешивания напитков и 1,8 миллиарда ватных палочек на пластиковой основе. Большая часть этого в итоге оказывается в мировом океане.

«Запрещая эти предметы, мы защитим подводную жизнь и станем ближе к реализации 25-летнего плана по полному исключению пластиковых отходов», — отмечает министерство.

Ранее планировалось ввести данный запрет в апреле, однако это было отложено из-за пандемии COVID-19. Данные предметы запрещено продавать и раздавать на всей территории Великобритании.