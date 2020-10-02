Посольство США обвинило Россию в блокировании «Минска» и похвалило Зеленского

В течение года президент Владимир Зеленский и его команда конструктивно подходили к переговорам с Россией, однако, РФ продолжает блокировать серьезное обсуждение для достижения прогресса в выполнении ее собственных обязательств по Минским договоренностям.
Об этом заявил советник по вопросам прессы, образования и культуры посольства США в Украине Волтер Браунолер в видеообращении по случаю Международного дня ненасилия.
«В течение последнего года президент Зеленский и его администрация конструктивно подходили к переговорам с Россией, явно демонстрируя волю к окончанию конфликта на Донбассе, достижению деоккупации Крыма и полного восстановления контроля Украины над ее международно признанной границей с Россией. К сожалению, Россия продолжает блокировать серьезное обсуждение, которое позволило бы достичь прогресса в выполнении ее собственных обязательств по Минским соглашениям», — подчеркнул он.
В то же время советник посольства США подчеркнул, что вместо ослабления решимости Украины защищать свою свободу и независимость, Россия только укрепила ее.
По его мнению, украинский народ стал более сплоченным, более сосредоточенным и стойким, чем когда-либо прежде.
Браунолер заверил, что Соединенные Штаты выступают вместе с народом Украины в его борьбе за полный суверенитет и территориальную целостность своей страны.
«В сегодняшний Международный день ненасилия мы призываем Россию прекратить агрессию против Украины и признать право Украины на полный суверенитет над своей территорией», — отметил советник посольства США.
Как сообщалось, Международный день ненасилия провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН и отмечается 2 октября ежегодно в день рождения Махатмы Ганди, одного из руководителей движения за независимость Индии, основоположника философии и стратегии ненасилия.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016