Посольство США обвинило Россию в блокировании «Минска» и похвалило Зеленского

В течение года президент Владимир Зеленский и его команда конструктивно подходили к переговорам с Россией, однако, РФ продолжает блокировать серьезное обсуждение для достижения прогресса в выполнении ее собственных обязательств по Минским договоренностям.

Об этом заявил советник по вопросам прессы, образования и культуры посольства США в Украине Волтер Браунолер в видеообращении по случаю Международного дня ненасилия.

«В течение последнего года президент Зеленский и его администрация конструктивно подходили к переговорам с Россией, явно демонстрируя волю к окончанию конфликта на Донбассе, достижению деоккупации Крыма и полного восстановления контроля Украины над ее международно признанной границей с Россией. К сожалению, Россия продолжает блокировать серьезное обсуждение, которое позволило бы достичь прогресса в выполнении ее собственных обязательств по Минским соглашениям», — подчеркнул он.

В то же время советник посольства США подчеркнул, что вместо ослабления решимости Украины защищать свою свободу и независимость, Россия только укрепила ее.

По его мнению, украинский народ стал более сплоченным, более сосредоточенным и стойким, чем когда-либо прежде.

Браунолер заверил, что Соединенные Штаты выступают вместе с народом Украины в его борьбе за полный суверенитет и территориальную целостность своей страны.

«В сегодняшний Международный день ненасилия мы призываем Россию прекратить агрессию против Украины и признать право Украины на полный суверенитет над своей территорией», — отметил советник посольства США.

Как сообщалось, Международный день ненасилия провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН и отмечается 2 октября ежегодно в день рождения Махатмы Ганди, одного из руководителей движения за независимость Индии, основоположника философии и стратегии ненасилия.