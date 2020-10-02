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Ученые считают детей и молодежь главными распространителями коронавируса

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Ученые считают детей и молодежь главными распространителями коронавируса

Ученые Принстонского университета, Университета Джонса Хопкинса и Калифорнийского университета выяснили, что в распространении коронавируса во всем мире большую роль сыграли дети и молодежь, которые составляют лишь небольшой процент среди заразившихся. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

Исследователи проанализировали 85 тыс. случаев заражения COVID-19 среди 575 тыс. человек в двух штатах на юго-востоке Индии. Они выяснили, что среди инфицированных 71% в результате никого не заразил, в то время как на 8% заболевших вызвали 60% новых случаев заражения.

Главными распространителями коронавируса ученые назвали детей и молодых людей, на долю которых приходится треть рассмотренных случаев COVID-19.

«Дети — очень эффективные передатчики в этой обстановке, что не было ясно доказано в предыдущих исследованиях. Мы обнаружили, что случаи заражения и смерти от коронавируса оказались более сконцентрированы в более молодых группах, нежели мы ожидали, когда основывались на наблюдениях в странах с более высокими доходами», — сказал ведущий исследователь, старший научный сотрудник Принстонского института окружающей среды Раманан Лакшми-Нараян.

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Исследователи также выяснили, что во всех возрастных группах самый высокий шанс заразиться коронавирусом был от человека своего возраста. Среди детей и молодежи этот риск оказался самым большим.

коронавирус
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