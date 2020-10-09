Экс-председатель Высшего совета юстиции предлагает наказывать активистов за вмешательство в работу судей

Экс-судья Высшего спецсуда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, председатель Высшего совета юстиции (2010-2013) Владимир Колисниченко возмущен тем, как представители грантовых организаций позволяют себе комментировать работу Конституционного суда Украины (КСУ). По его мнению, активисты вмешиваются в работу системы правосудия и такие действия должны караться государством.

«Позиция так называемых грантоедов или „соросят“ не лезет ни в какие рамки, потому что любое вмешательство и подобные комментарии должны быть наказуемы. Есть соответствующие статьи и в Административном кодексе, и в Уголовном кодексе. Когда начинают комментировать, угрожать, — государство должно реагировать очень быстро... И именно четкая реакция правоохранительных органов на такие случаи давления будет самым лучшим способом усилить независимость судебной системы. Прежде всего это важно как раз в случае судей Конституционного суда, которые каждый раз принимают непростые решения, устраняя противоречия конституционным принципам», — заявил юрист, которого цитируют Украинские Новости.

Он напомнил о том, что нападки на суд — немыслимая ситуация в развитых странах.

«В Штатах вообще решение суда никто не обсуждает с точки зрения законности и допустимости. Есть решения суда и его выполняют — так принято в демократическом государстве», — отметил он.

Эксперт отметил, что КСУ в последнее время занял довольно самостоятельную позицию. По мнению Колесниченко, для этого есть объективные причины.

«В Конституционном суде как раз появился баланс — как на бирже, где друг друга уравновешивают „быки“ и „медведи“. В КСУ сейчас нет постоянного большинства, его приходится каждый раз искать ситуативно. Кроме того, после критики, которая была направлена в их адрес со стороны бывшей власти и нынешней оппозиции, у судей появилась возможность не быть должными тому, кто их назначил. Это касается тех, кто шел по квоте Порошенко. Поэтому судьи сейчас ведут самостоятельную игру и думают прежде всего о своей репутации как юристов, научных сотрудников», — полагает юрист.

Владимир Колисниченко считает, что грантовым активистам не удастся «додавить» ситуацию и добиться перезагрузки и, тем более, ликвидации Конституционного суда. Более того, он предрекает, что подобные организации рано или поздно будут в Украине запрещены.

«Судя по тем событиям, которые происходят в мире, где грантоедские структуры, набирая на выборах по 3%, „взрывают“ целые страны, все идет к тому, что эти организации агрессивного меньшинства, возглавляемые и направляемые некими агентами и нерезидентам, будут запрещены. Ведь они в целом ставят под сомнение принцип демократического устройства, где меньшинство подчиняется большинству», — полагает юрист.

«Эти организации просто вредны для страны. Когда такие общественные организации начинают формировать органы государственного управления, всякие рады доброчестности и т.д., то государство как таковое умирает», — считает бывший судья.