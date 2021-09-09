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«Своевременный, но его не проголосуют», - юрист прокомментировал внесенный законопроект против иностранного вмешательства

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«Своевременный, но его не проголосуют», - юрист прокомментировал внесенный законопроект против иностранного вмешательства

Зарегистрированный народным депутатом Антоном Поляковым законопроект про «восстановление суверенитета Украины в сфере госуправления» своевременен, отвечает текущей ситуации в стране, но не будет проголосован парламентом.

Об этом заявил адвокат Ростислав Кравец.

«Законопроект очень своевременный в связи с просто беспрецедентным вмешательством во внутренние дела Украины. Очевидно, народные депутаты начинают дозревать до понимания масштабов внешнего управления и вмешательства в наши внутренние дела. Поэтому, я не думаю, что за этой инициативой кто-то стоит. Скорее, это самостоятельная инициатива депутата для того, чтобы каким-то образом обратить внимание и коллег, и избирателей на вот ту просто вопиющую ситуацию, которая творится в Украине в части вмешательства со стороны иностранных агентов в управление государством», — полагает юрист.

В то же время он скептически относится к вероятности принятия этого документа парламентом.

«Я думаю, что практически нет шансов на его принятие, потому что в парламенте, к сожалению, иностранные агенты контролируют значительную часть депутатов, и они просто не пропустят этот законопроект», — сказал адвокат.

Однако он считает, что в целом у Украины еще есть возможность уменьшить влияние иностранных государство на внутренние дела.

«Все зависит исключительно от первых лиц государства. Потому что без поддержки первых лиц вот эти все иностранные агенты не могут влиять и проникать во все отрасли. Я думаю, что первым и основным законом, который должен быть принят для уменьшения иностранного влияния, должен быть закон об иностранных агентах, как это есть во всех странах мира. А вторым законом, вот вместо закона об олигархах, нужно принять закон о лоббизме. Таким образом Украина сможет взять под контроль лиц, которые пытаются влиять на государственных служащих и уменьшить влияние различных иностранных институций на государственный аппарат», — полагает юрист.

Напомним, что вчера народный депутат Антон Поляков зарегистрировал в Верховный Раде законопроект про «восстановление суверенитета Украины в сфере госуправления». В случае его принятия иностранные государства, международные организации, а также финансируемые из-за рубежа общественные активисты не смогут больше влиять на государственную политику страны.

В частности, там предусмотрен запрет иностранцам занимать госдолжности в Украине, в том числе путем получения гражданства Украины, не отказываясь от другого гражданства. Также люди, получающим деньги из-за рубежа, не смогут финансировать в Украине политические кампании, СМИ и участвовать в управлении страной. Кроме того, иностранцам будет запрещено быть членами конкурсных комиссий и отбирать для Украины чиновников, судей и любых других служащих.
Кроме того, в тексте Декларации прописаны прямые запреты для Кабинета Министров и президента Украины на сотрудничество с международными организациями и грантовыми активистами.

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Иностранных послов, которые будут вмешиваться во внутренние дела Украины, депутат предлагает объявлять персонами non grata.

Согласно документу, все законодательные нормы, которые ему противоречат, автоматически потеряют юридическую силу, а Кабмин будет обязан в трехмесячный срок подать соответствующие поправки в законодательство.

Поляков уверяет, что в случае поддержки его законопроекта, можно будет «прекратить практику внешнего вмешательства в управление страной».

Ростислав Кравец, Антон Поляков, грантовые активисты
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