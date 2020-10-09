Мэр Умани заболел COVID-19

Городской голова Умани (Черкасская обл.) Александр Цебрий, который вновь баллотируется на этот пост, сообщил, что у него положительный результат теста на СОVID-19.
«Получил результат теста. У меня подтвердили СОVID-19, но я в надежных руках врачей нашей Уманской инфекционной больницы», — написал он на своей странице в соцсети Facebook в четверг вечером.
Он заверил, что продолжит предвыборную кампанию и будет и в дальнейшем «отстаивать интересы граждан».
Цебрия госпитализировали с двухсторонней пневмонией 5 октября. Ему сделали ПЛР-тест на выявление COVID-19.
26 сентября он заявил, что городская территориальная избирательная комиссия отказалась регистрировать его как кандидата на пост мэра. В то же время, ТИК зарегистрировала кандидатами на пост мэра Умани двух тезок нынешнего городского головы. Причем имена и фамилии они сменили в июне и июле этого года.
29 сентября Центральная избирательная комиссия обязала Уманскую ТИК повторно рассмотреть документы, поданные для регистрации кандидата Цебрия, в соответствии с требованиями Избирательного кодекса Украины и с учетом постановления ЦИК, и безотлагательно проинформировать ЦИК о принятом решении.
Впоследствии Уманская городская ТИК зарегистрировала Цебрия кандидатом на должность городского головы.
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