Харьков не будет закрывать школы, несмотря на попадание города в «красную» зону

Школы в Харькове продолжат работать и не уйдут на каникулы досрочно, заявил первый заместитель городского головы Игорь Терехов.

«По постановлению Кабинета министров и по вчерашнему заседанию (Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций — Ред.) школы нам не предписано закрывать вообще, поэтому они как работали, так и работают... Каникулы будут начинаться по расписанию, если не будет никаких других нормативно-правовых документов, обязывающих нас закрыть школы раньше», — сказал Терехов в пятницу на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает Интерфакс-Украина.

Вместе с тем, он отметил, что если родители не хотят вести детей в школы, они могут этого не делать.

«Мы настаивать не будем с учетом эпидемиологической ситуации», — сказал Терехов.

Он отметил также, что спортклубы смогут продолжить работать при условии соблюдения всех карантинных ограничений и санитарных требований (масочный режим, социальная дистанция, наличие дезинфицирующих средств и т.д)

Как сообщалось, 15 октября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 19 октября, в соответствии с которым Харьков отнесен к «красной» зоне.

В тот же день глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер заявил, что в населенных пунктах на территории области, попавших в «красную» зону, школы закроются на каникулы с 19 октября.