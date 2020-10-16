Харьков не будет закрывать школы, несмотря на попадание города в «красную» зону

Школы в Харькове продолжат работать и не уйдут на каникулы досрочно, заявил первый заместитель городского головы Игорь Терехов.
«По постановлению Кабинета министров и по вчерашнему заседанию (Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций — Ред.) школы нам не предписано закрывать вообще, поэтому они как работали, так и работают... Каникулы будут начинаться по расписанию, если не будет никаких других нормативно-правовых документов, обязывающих нас закрыть школы раньше», — сказал Терехов в пятницу на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает Интерфакс-Украина.
Вместе с тем, он отметил, что если родители не хотят вести детей в школы, они могут этого не делать.
«Мы настаивать не будем с учетом эпидемиологической ситуации», — сказал Терехов.
Он отметил также, что спортклубы смогут продолжить работать при условии соблюдения всех карантинных ограничений и санитарных требований (масочный режим, социальная дистанция, наличие дезинфицирующих средств и т.д)
Как сообщалось, 15 октября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 19 октября, в соответствии с которым Харьков отнесен к «красной» зоне.
В тот же день глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер заявил, что в населенных пунктах на территории области, попавших в «красную» зону, школы закроются на каникулы с 19 октября.
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