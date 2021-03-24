В Харькове закончились места в больницах, ситуация критическая

Заполненность харьковских больниц составляет почти 100%, иногда даже больше. Ситуация меняется в зависимости от суток. Об этом ZN.UA сообщил заведующий кафедрой анестезиологии, детской анестезиологии и интенсивной терапии Харьковской медицинской академии последипломного образования, профессор Владимир Корсунов, который работает в Харьковской областной инфекционной больнице и консультирует реанимации в детской и взрослой больницах.

«Больницы заполнены почти на 100%, время от времени на 100% или больше. Например, 23 марта на 300 койках во взрослой больнице было 297 пациентов, а 22 марта — 309», — сказал Корсунов.

По его словам, сейчас в городских больницах вывешивают объявления — приглашают на работу медицинский персонал, пытаются собрать новые бригады. В Харьковской областной инфекционной больнице также возвращают к работе врачей, работавших по контракту и которых месяц назад, из-за малого количества пациентов, попросили уйти.

«Обеспечение пациентов достаточным количеством медицинского персонала отсутствует. Это — по моей профессии, интенсивной терапии. На сегодняшний день 10% пациентов (30 человек) из тех, кто находится в областной больнице, находятся на инвазивной или неинвазивной вентиляции легких. А отделение интенсивной терапии рассчитан на 12 коек. Это означает, что большая часть реанимационных пациентов (18 человек) расположена вне отделений реанимации и, соответственно, не может получать того уровня оказания медицинской помощи, который получают пациенты, которым „повезло“ находиться в отделениях реанимации. Хотя по тяжести течения болезни это такие же пациенты, с такой же дыхательной недостаточностью и остальными проблемами, связанными с ковидом », - пояснил врач.

Он отметил, что все лекарства по протоколу в больнице есть. Нет только ремдесивира, который идет через государственные закупки.

На вопрос о том, насколько больница обеспечена кислородом, Корсунов ответил:

«Кислородным концентратором оборудованы почти все кровати. Стационарные кислородные трассы частично в трех отделениях из шести. Еще в трех отделениях кислородной магистрали нет совершенно. Только концентраторы. Есть на 15-20 литров. Но подавляющее большинство из них — пяти- или десятилитровые, которые не могут обеспечить потребность в полной мере. Если человек требует большего, чем 10 литров, потока кислорода, то с этим огромные проблемы.

Как в больницах считают свободные места, обеспеченные кислородом, я вообще не понимаю. По моему мнению, это — манипуляции».

Профессор Корсунов считает, что «во-первых, необходимо срочно переводить город и область в „красную“ зону. Потому что, в отличие от предыдущих волн, очень большое количество детей, молодых взрослых, которые тяжело болеют. А если болеет много детей, это способствует очень быстрому распространению эпидемического процесса. Даже министр уже признал, что во всех частях Украины выявлен „британский“ штамм коронавируса, который на 70% заразнее. На самом деле медицинская система уже не выдерживает. Все ведущие больницы перегружены. В некоторых на 50 пациентов больше, чем предварительно было максимальное количество коек.

Во-вторых, необходима массовая вакцинация уязвимых слоев населения. К сожалению, вокруг вакцины, которая сейчас в Украине, очень много скандалов. Несмотря на то, что это „британский“ штамм и действительно молодежь болеет больше, самый высокий показатель смертности — у пациентов пожилого возраста. Поэтому в первую очередь необходимо прививать именно этих людей. Не ребят или девушек, которым по 20 лет. Они все равно будут болеть меньше, чем пациенты 60+ с тяжелой сопутствующей патоологией. Именно последние составляют наибольшую нагрузку и наибольшую смертность по больницам. И тех 500 тысяч доз вакцин, которые завезли, совершенно недостаточно, если посчитать, какое количество населения у нас пожилого и старческого возраста.

К сожалению, сейчас вакцинируют больше тех, кто не относится ни к одной группе риска или даже недавно переболел и имеет достаточный уровень антител».

За 23 марта в Харькове вакцинировано 520 человек. С начала кампании вакцинации — 4219.

Профессор Корсунов также считает, что дистанционное обучение нужно вводить не только в вузах и средних школах, но и в начальных. По его словам, «детская больница в Харькове, впервые за все время пандемии, загружена почти на 100%. Дети — любого возраста: с первых месяцев жизни до подростков, наиболее тяжело переносят коронавирус. Но тяжелые случаи есть и среди малолетних детей. В настоящее время в реанимации детской больницы — три ребенка дошкольного возраста с подтвержденным ковидом. Поэтому детей необходимо оставить дома. На самом деле придерживаться карантинных требований в школьных классах и коридорах невозможно. Дети никогда не будут все это выполнять. И там происходит катализатор пандемии. Из-за тесных контактов они инфицируют друг друга и учителей, а потом идут домой, где есть взрослые, и куда хуже — бабушки с дедушками. Семейные контакты дают очень высокий уровень инфицирования, в отличие от временных где-то в супермаркете или торговом центре».

Согласно официальной статистике, загруженность коек с подведенным кислородом на 23 марта в Харьковской области составляет 37,3%. По данным ИАС «СОТА», за двухнедельный период показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 в области по состоянию на 23 марта составил 35%, что превышает пороговое значение в 3,5 раза. Харьков пока — в «оранжевой» зоне.