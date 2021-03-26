В харьковских школах на неделю продлили каникулы

Весенние каникулы в общеобразовательных школах Харькова продлены до 5 апреля, сообщает пресс-служба горсовета.

«Ученики младшей школы вернутся к обычным занятиям в классах 5 апреля. Какой будет форма обучения учеников 5-11 классов, будет зависеть от эпидемиологической ситуации», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации каникулы в школах города начались 22 марта.