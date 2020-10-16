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Арестованные птицефабрики Бахматюка выкупили связанные с Бахматюком фирмы

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Арестованные птицефабрики Бахматюка выкупили связанные с Бахматюком фирмы

Победителями государственных аукционов по продаже двух арестованных птицефабрик между Киевом и Броварами стали ООО «Компания по управлению активами «Евротранс-Инвест» и ООО «ФК «Фингарант», связанные с владельцем птицефабрик Олегом Бахматюком. Данные об аукционах опубликованы на сайте ГП «СЕТАМ», сообщают Наши деньги.

«Евротранс-Инвест» выиграло аукцион на единый имущественный комплекс птицефабрики «Киевская» по пр.Броварський, 99. Стартовая цена составляла 126 млн грн. Фирма закончила торговаться на отметке 180 млн грн, но у одного из конкурентов была выше особая ставка (участники аукциона делают их до торгови они до конца остаются закрытыми для конкурентов). Поэтому сыграла особая ставка «Евротранс-инвеста» в размере 690 млн грн.

Основным владельцем «КУА «Евротранс-Инвест» (Киев) является кипрская компания «М.С. Европа Транс Холдингз Лимитед» (М.С. Еurора Тrаns Ноldings Limitеd) Мариоса Лазароу. Эта же кипрская фирма ранее была соучредителем ООО «Европа-транс ЛТД» (Ивано-Франкивьк), другим соучредителем было «Укрлендфарминг плс». В 2019 году «М.С. Еurора Тrаns Ноldings Limited» вышла из состава учредителей «Европы-транс лтд», единственным бенефициаром которой официально стал Олег Бахматюк. А «М.С. Еurора» выступила истцом по судебным делам между Национальным банком Украины и банком «Финансовая инициатива» Бахматюка.

ФК «Фингарант» выиграла аукцион на имущественный комплекс птицефабрики в селе Пуховка Броварского района. Здесь стартовая цена составляла всего 4,97 млн грн, и активные торги завершились на уровне 5,07 млн грн. После этого сыграли особые ставки участников и победителем за 300 млн грн стала компания «Фингарант».

Директором ФК «Фингарант» является ивано-франковский адвокат Андрей Сочавский. Эта компания ранее участвовала в судебных спорах с участием «Укрлендфарминга» и банка «Финансовая инициатива». А сам Сочавский в них фигурировал как Уполномоченное лица Фонда гарантирования вкладов физических лиц на осуществление временной администрации в банке «Финансовая инициатива». Формально бенефициаром «Фингаранта» является кипрская компания «Меррихиллс трейдинг лимитед» (Меrrуhills Тrаding Limited) Евдокии Теочариду.

Теперь у победителей есть 10 дней, чтобы заплатить всю сумму за объекты. В противном случае они потеряют гарантийные взносы (взнос за птицефабрику в Киеве составляет 6,30 млн грн, за фабрику в Пуховке — 0,25 млн. грн.). А право на покупку имущества перейдет к следующему участнику торгов. Кто эти следующие участники — неизвестно, поскольку «СЕТАМ» в отличие от «Прозорро.Продажи» не раскрывает данные об участниках торгов, а лишь указывает названия победителей. Если эти конкуренты также откажутся от своих ставок, то тогда сыграют обычные ставки «Евротранс-инвеста» 180 млн грн и «Фингаранта» 5 млн грн. И тогда они отдадут государству вышеуказанные «штрафные» взносы на общую сумму 6,54 млн. грн., но заплатят за самые фабрики только 185 млн грн., а не 900 млн грн. как это получается по особым ставкам.

Напоним, в январе 2020 года Национальный банк начал процедуру взыскания залогового имущества подконтрольной Олегу Бахматюку «Киевской птицефабрики», чтобы погасить долг банка Бахматюка «Финансовая инициатива» по кредиту рефинансирования на 2,1 млрд. грн. Общая задолженность двух банков Бахматюка «Финансовая инициатива» и VAB Банка составляет 10,6 млрд. грн.

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В ноябре 2019 НАБУ задержало семерых подозреваемых по делу VAB Банка. Им инкриминируют заговор и завладение 1,2 млрд. грн стабилизационного кредита НБУ.

Бахматюк сейчас скрывается от следствия за границей. В мае Высший антикоррупционный суд заочно отправил его под стражу.

Олег Бахматюк, птицефабрика
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