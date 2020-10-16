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«KPMG Украина» подготовит к приватизации бывший завод «Большевик»

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«KPMG Украина» подготовит к приватизации бывший завод «Большевик»

Консультационная фирма «KPMG Украина» стала победителем конкурса по отбору советника по подготовке к приватизации и продаже 100% уставного капитала АО «Первый киевский машиностроительный завод» (ранее — «Завод «Большевик»), сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе Фонда госимущества Украины.

«Победителем стала компания „КПМГ Украина“. Всего было три заявки. КПМГ выиграла, так как набрала наибольшее количество балов. Договор с КПМГ уже подписан. Готовятся документы для согласования советника по приватизации Кабмином», — сообщили агентству в пресс-службе.

Как сообщалось, в конце сентября 2020 года глава ФГИ Дмитрий Сенниченко сказал, что завод «Большевик» вошел в сформированный Фондом список объектов для приватизации на следующий год.

По информации на сайте ФГИ, конкурс по отбору советника по приватизации был объявлен в августе текущего года. При этом конкурсная комиссия приняла ряд решений для успешного процесса приватизации этого актива.

«Несмотря на сопротивление, попытки отчуждения рейдерскими способами имущества и политическое давление — мы двигаем приватизацию вперед. На прозрачном конкурсе будет отобран советник, который качественно подготовит объект приватизации для привлечения инвестора», — цитировала тогда пресс-служба главу ФГИ Сенниченко.

Находящийся в госсобственности «Большевик» основан в 1882 году как Киевский литейный и механический завод, в 1919 получило название Первый государственный киевский машзавод, а с 1922 года — «Завод «Большевик», которое в 1994 году стало ОАО «Большевик». В 1996 году в результате реструктуризации на базе части структурных подразделений завода было создано шесть юрлиц в форме дочерних предприятий. В 2006 году «Большевик» получил статус Научно-производственного предприятия (НПП), в мае 2018 года переименован в АО «ПКМЗ».

В настоящее время завод в нескольких цехах, в частности, производит крупногабаритное оборудование, машины и производственные линии для резиноперерабатывающей, угольной, химической сельскохозяйственной отраслей. Завод также сдает помещения в аренду.

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Согласно отчету предприятия на его сайте, в январе-июне 2020 года оно получило почти 6 млн грн чистого убытка против 8,9 млн грн в первом полугодии 2019 года, чистый доход вырос на 21,8% — до 59,43 млн грн. На 1 июля текущего года на заводе работало 315 чел.

Стоимость активов АО «ПКМЗ» на конец 2019 года составляла 370,68 млн грн.

приватизация, Большевик, KPMG Украина
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