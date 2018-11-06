МХП получил дотацию за строительство крупнейшего птицекомплекса в мире

МХП завершил одно из самых масштабных строительств в сфере животноводства Украины
В этом году агрохолдинг Юрия Косюка «Мироновский хлебопродукт» (МХП) завершил одно из самых масштабных строительств в сфере животноводства Украины. Речь идет о запуске второй линии производства на Винницкой птицефабрике, претендующей отныне на статус крупнейшей в мире, сообщили в пресс-службе холдинга.
Строительство стало возможным благодаря бюджетной программе частичной компенсации строительства и реконструкции животноводческих комплексов, в рамках которой государство профинансировало проект на 30%. Согласно публичным данным E — data, сумма компенсации составила 800 млн грн.
Таким образом, общий бюджет проекта, предположительно, обошелся Косюку в 3,5 млрд грн или 125 млн долл., из которых 2,7 млрд грн — инвестировано самим МХП.
В июле штат Винницкой птицефабрики насчитывал 6 тысяч человек. Выращиванием птиц занималось 14 бригад и еще 3 бригады планировалось добавить.
При этом все средства, полученные от государства возвращаются в операционную деятельность компании для балансирования и стабилизации цен на продукцию, поясняют на Винницкой птицефабрики.
В ближайших планах МХП — увеличить производство до мировых гигантов Brasil Foods и Tyson. Пока же Украине удалось в этом сегменте вырваться в ТОП-10 мировых поставщиков курятины и в ТОП-3 — в странах ЕС.
Помимо МХП, государственные дотации за строительство животноводческих комплексов в этом году получили еще четыре компании: «Прогрес», «Генетик-Инвест», «Урманське» и «Аграрна компанія».
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