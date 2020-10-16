Зеленский хочет уже в ближайшее время подписать ЗСТ с Турцией

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией будет подписано уже в ближайшее время.

«Мы уже находимся на финишной прямой. Надеюсь, что соглашение будет подписано в кратчайшие сроки. Всего через три года Турция вместе с друзьями будет праздновать столетие создания Республики. Нам хотелось бы подойти к этому празднику, имея гораздо больший багаж экономических контактов. Скорейшее подписание Соглашения о свободной торговле существенно поможет нам в достижении этой цели», — сказал он в интервью турецкому информационному агентству Demirören.

Зеленский подчеркнул, что хотя переговоры и непростые, но «для хороших друзей не существует недостижимых результатов».

«Переговоры о таких соглашениях могут быть простыми только с теми странами, чей рынок ничего не значит. Турция и Украина совершенно другие. Наш общий экономический потенциал — огромен. А значит, есть очень много нюансов, которые должны быть согласованы, и это требует времени», — пояснил он.