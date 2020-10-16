Зеленский хочет уже в ближайшее время подписать ЗСТ с Турцией

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией будет подписано уже в ближайшее время.
«Мы уже находимся на финишной прямой. Надеюсь, что соглашение будет подписано в кратчайшие сроки. Всего через три года Турция вместе с друзьями будет праздновать столетие создания Республики. Нам хотелось бы подойти к этому празднику, имея гораздо больший багаж экономических контактов. Скорейшее подписание Соглашения о свободной торговле существенно поможет нам в достижении этой цели», — сказал он в интервью турецкому информационному агентству Demirören.
Зеленский подчеркнул, что хотя переговоры и непростые, но «для хороших друзей не существует недостижимых результатов».
«Переговоры о таких соглашениях могут быть простыми только с теми странами, чей рынок ничего не значит. Турция и Украина совершенно другие. Наш общий экономический потенциал — огромен. А значит, есть очень много нюансов, которые должны быть согласованы, и это требует времени», — пояснил он.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016