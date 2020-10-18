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Нейробиологи назвали способ быстрее учиться и лучше запоминать информацию

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Нейробиологи назвали способ быстрее учиться и лучше запоминать информацию

Регулярная физическая активность не только помогает снизить риск возникновения опасных заболеваний, но и способна улучшить работу мозга и сделать обучение более эффективным. Нейробиологи советуют использовать одну из двух стратегий тренировок, если вы хотите лучше усваивать и запоминать новую информацию, пишет Inc.com.

Первая стратегия связана с интенсивными физическими нагрузками, при которых частота сердечных сокращений (ЧСС) составляет 80% от максимального пульса. Как показало исследование ученых из Швейцарии, опубликованное в научном журнале Scientific Reports, 15 минут езды на велосипеде при ЧСС около 80% от максимального пульса привели к улучшению декларативной памяти.

Декларативная память — это тип памяти, при котором имеющийся опыт или информация актуализируется произвольно и сознательно. Люди используют такую память на протяжении дня, например, вспоминая момент встречи или событие из прошлого.

Как отмечают ученые, регулярные физические упражнения в течение нескольких недель или месяцев могут способствовать синаптической пластичности в гиппокампе, что в целом положительно влияет на эффективность обучения и память.

Эффект становится еще более заметным с возрастом, отмечает Inc.com. Другое исследование, опубликованное в журнале «Applied Physiology, Nutrition and Metabolism», показало, что 15-минутный сеанс интервальной тренировки высокой интенсивности (HIIT) «приводит к лучшим показателям запоминания информации у пожилых людей по сравнению с умеренной тренировкой или растяжкой».

Однако, согласно ряду других исследований, умеренная физическая активность также доказала свою эффективность, при этом она оказывает влияние на другие механизмы. Поэтому такой подход ― еще одна стратегия, которая поможет привести тело и мозг в порядок для тех, кто не готов к высокоинтенсивным нагрузкам.

Согласно данным, которые получили ученые из Канады, умеренно интенсивные тренировки, при которых ЧСС фиксируется в пределах 50% — 80% от максимального пульса, является наиболее эффективным способом, чтобы улучшить ассоциативное обучение, а также повысить способность мозга быстро усваивать новую информацию.

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Как отмечает Inc.com, такой способ поможет, если вам нужно быстро отрепетировать свою презентацию и ничего не упустить, или подготовиться к важной встрече.

«Не все формы памяти используют одни и те же механизмы. Именно поэтому улучшить работу разных функций мозга, связанных с памятью, могут помочь упражнения с разной интенсивностью», ― говорит доктор Бланка Марин Бош из Женевского университета.

наука, память, обучение
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