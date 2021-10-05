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7 навыков, которые принесут пользу в любой профессии

Скотт Янг
Скотт Янг
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7 навыков, которые принесут пользу в любой профессии

Образование обычно считается инвестицией. Экономисты говорят о человеческом капитале, предполагая, что навыки и знания, как машины или фабрики, — это первостепенные вещи для зарабатывания денег.

Но только зарабатывание денег — вряд ли лучший повод для того, чтобы учиться. Скажем, я больше всего времени трачу на изучение того, что едва ли принесет мне хоть копейку.

Тем не менее, поскольку обучение так часто считают инвестицией, интересно понять, какие навыки дают наилучшую отдачу. Если бы вы были, скажем, портфельным менеджером по человеческому капиталу, чему бы вы учились, чтобы получить максимальную выгоду?

Во-первых, немного занудства...

Ценность знаний не универсальна. Для большинства людей умение петь — не прибыльный навык. Чего не скажешь про Бейонсе. И хотя эксперты по машинному обучению или менеджеры хедж-фондов зарабатывают миллионы, применяя сложную математику, большинство людей ни разу в жизни не пользовались математическими расчетами вне школы.

Так что правильный, хоть и скучный, ответ на основной вопрос будет отражать наиболее экономически ценные профессии.

Более интересный ответ ограничил бы наш анализ навыками, которые полезны в широком диапазоне профессий, и способностями, которые вы могли бы применить во множестве направлений работы — и получить отдачу.

Но можно пойти еще дальше. Парадигма оценочного инвестирования утверждает, что ключ к успеху — поиск упускаемых из виду возможностей. Лучшие инвестиции — не самые яркие, а те, которыми пренебрегают все остальные. Инвестируйте в них, и вы получите больше прибыли, чем если будете гоняться за последними модными тенденциями.

Принимая во внимание эти два ограничения (т. е. не связанные с профессией, недооцененные возможности), вот мой выбор для гипотетического портфолио:

1. Действительно хорошо разбираться в Excel

Все хотят быть программистами или разработчиками искусственного интеллекта (по крайней мере, если верить моим опросам). Excel, напротив, утомителен. Но удивительно много бизнес-операций завязано на Excel.

Однажды мой друг пошутил, что его консалтинговый бизнес сводится к тому, что он научился здорово разбираться в Excel. Написав об этом в блоге, я получил несколько писем от людей, которые столкнулись с тем же самым (а также от владельцев бизнеса, которые ищут таких людей).

Наиболее ценные навыки не относятся к чему-то сверхъестественному — в основном они подразумевают филигранное владение широко используемым инструментом.

2. Хорошо писать письма

Электронная почта — это основа невообразимого количества нашей работы. Мой друг Кэл Ньюпорт написал целую книгу о том, как она приводит к «гиперактивному коллективному разуму», который разрушает нашу продуктивность.

Многие рабочие переписки по электронке, которые я видел, небрежны и неорганизованны, что порождает море шума. Планка здесь очень низкая. Умение организовать и выразить свои мысли таким образом, чтобы в них проскакивали конкретные действия, — это огромное преимущество.

3. Не быть ужасным оратором

Я безмерно уважаю хороших ораторов. Удерживать внимание аудитории непросто. Делать это, оставаясь веселым, вежливым, информативным и полезным, — огромная задача.

Однако, как и в случае с электронной почтой, планка здесь довольно низкая. Чтобы выделяться на конференциях и собраниях, достаточно не быть ужасным оратором.

Как минимум, вы должны уметь выступать с речью, не заглядывая в заметки или слайды, лаконично излагать свои мысли и изменять презентацию в зависимости от потребностей аудитории. Если вы не чувствуете в себе уверенности, несколько месяцев в Toastmasters изменят ситуацию.

4. Выполнять все, что обещали

Заметный экономический успех сводится к базовой надежности. Вы взяли на себя задачу или проект? Закончили его вовремя или вам потребовались дополнительные напоминания и подсказки?

Часть этого навыка заключается в необходимости просто быть организованными и продуктивными. Но также это касается управления ожиданиями. Многие люди, которые не способны сопротивляться требованиям, неохотно соглашаются работать, если не уверены, что смогут справиться. Тем не менее, это давление «да» часто приводит к обратным результатам и делает их менее надежными в будущем.

Ричард Фейнман, как известно, отказался от дополнительных обязательств, заявив о своей безответственности. Но большинство из нас не гении нобелевского уровня, поэтому для нас, смертных, умение быть надежными по-прежнему находится в большом почете.

5. Эффективно исследовать

Мы склонны связывать исследования с учеными и журналистами, но исчерпывающий ответ на вопрос важен в любой области. Какое программное обеспечение лучше всего использовать? Чем занимаются конкуренты? Что рекомендуют специалисты?

Умение проводить исследования вряд ли появляется само по себе. Мне потребовались годы, чтобы понять, как проводить систематические исследования, выходящие за рамки простого поиска в интернете. Получение ответов от других людей тоже требует практики.

Даже если вы не самый умный человек в комнате, вы можете узнать, что думают самые умные люди.

6. Приблизительные числа

В школе на уроках математики мы по большей части занимались тем, что искали точные ответы на точно сформулированные вопросы. Это печально, ведь в жизни таких проблем очень мало. Чаще мы сталкиваемся с расплывчатыми задачами, в которых известна лишь часть необходимых данных.

Физик Энрико Ферми был известен своей способностью находить хорошие приблизительные ответы на такие вопросы. Его метод заключался в том, что он начинал с более простых для оценки чисел и последовательно переходил к более сложным величинам.

Чтобы проиллюстрировать это, попробуйте угадать, сколько настройщиков пианино в Чикаго. Трудно, правда? Но, возможно, стоит начать с населения — это легко найти. Теперь угадайте, у скольких из этих людей есть пианино. Как часто его нужно настраивать? Сколько времени нужно, чтобы настроить пианино? Если вы дойдете до конца, то очень близко подберетесь к реальному числу.

Умение быстро прикидывать цифры и делать достоверные оценки полезно для любого направления работы, связанного с количеством.

7. Быстро изучать новое программное обеспечение

Быстрое освоение нового программного обеспечения все чаще требуется для профессий, не связанных с ИТ. Врачи, учителя, юристы и инженеры постоянно сталкиваются с новыми техническими вызовами — и если у вас не получается освоить новый софт, то ваши основные профессиональные навыки могут быть недооценены.

Признаюсь, это не самая сильная моя сторона. Хотя я достаточно хорошо осваиваю новое программное обеспечение, вряд ли меня можно назвать мастером. Тем не менее, зная, насколько это ценно, я решил для своего бизнеса нанимать людей, обладающих таким навыком. Это то, что может дать вам ценное преимущество перед конкурентами.

Другие ценные навыки

Я проигнорировал некоторые умения, потому что они слишком специфичны (программирование по-прежнему в первую очередь полезно для программистов, как и машинное обучение). Остальные не упомянул, потому что они кажутся общепринятыми (в книжном магазине есть целая полка, посвященная лидерству).

Я полагаю, что есть много навыков, которые хорошо подходят для определенных областей. Понимание того, что хотят купить люди, важно при работе с клиентами. Так же и обучение — это инструмент, который выходит далеко за рамки школьной системы.

Источник

обучение, Скотт Янг
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Мнения

Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

7 навыков, которые принесут пользу в любой профессии

Образование обычно считается инвестицией. Экономисты говорят о человеческом капитале, предполагая, что навыки и знания, как машины или фабрики, - это первостепенные вещи для зарабатывания денег. Но только зарабатывание денег - вряд ли лучший повод для того, чтобы учиться. Скажем, я больше всего времени трачу на изучение того, что едва ли принесет мне хоть копейку. Тем не менее, поскольку обучение так часто считают инвестицией, интересно понять, какие навыки дают наилучшую отдачу.
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