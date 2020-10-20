Посол Германии заявила о работе над новой встречей лидеров Нормандского формата

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен подтвердила, что продолжается активная работа над тем, чтобы встреча лидеров в Нормандском формате (Украина, Германия, Франция и Россия) в Берлине стала возможной.

«Президент (Украины Владимир Зеленский — Ред.) правильно сказал: мы все работаем над этим. Прогресс очень медленный, но это длительный процесс. Я думаю, что украинская сторона намного активнее принимает участие в Трехсторонней контактной группе, имеет много идей, как можно преодолеть такие блокады. Мои коллеги в Берлине пытаются их поддерживать. Не помогает то, что участники ТКГ сейчас только в онлайн-режиме встречаются. В таких переговорах наибольший прогресс делается „в коридорах“. Из-за пандемии сейчас это действительно, очень сложно, но мы все интенсивно над этим работаем», — сказала она агентству «Интерфакс-Украина» во вторник.

Посол подчеркнула, что Германия будет и дальше работать в Минском, Нормандском формате, чтобы война на Востоке Украины закончилась.

«Разговоры о расширении формата всегда были, и я понимаю Украину, которая хочет сделать круг (переговорщиков — ИФ-У) как можно шире. Касаемо этого вопроса (из опроса, инициированного президентом Зеленским 25 октября — ИФ-У), я немного боюсь, что очень много украинцев даже не знают, что такое Будапештский меморандум. Возможно, они все сейчас в „Википедии“ посмотрят, чтобы понимать это. Мы будем просто дальше работать в Минском, Нормандском формате, чтобы, я действительно очень на это надеюсь, закончить эту войну на Востоке», — отметила Фельдгузен, отвечая на вопрос, о том, как она относится к идее возможности расширения круга участников переговоров в Нормандском формате и пункту опроса о том, нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.