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Посол Германии в Украине считает, что закон о деолигархизации это только начало

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Посол Германии в Украине считает, что закон о деолигархизации это только начало

Конкретными шагами по борьбе с олигархами в Украине будут антимонопольное законодательство и укрепление правоохранительных органов, заявила посол Германии в Украине Анка Фельдхузен.

«Как и в отношении СБУ, я думаю, что он (закон о деолигархизации — Ред.) может быть только первым шагом. Если Украина действительно хочет бороться с олигархами, нужно изменить ряд законов, прежде всего антимонопольные законы. Я знаю, что они уже прорабатываются. Мы будем смотреть на большее, чем закон о деолигархизации, который, по-моему, был скорее публичным шагом для того, чтобы сказать: „Я хочу бороться с олигархами“. Конкретными шагами будут являться антимонопольное законодательство, укрепление правоохранительных органов. Речь идет о политической воле, ведь у Украины есть институции, которые могут это осуществить», — сказала Фельдхузен в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Посол Германии подчеркнула, что если выяснится, что Совет национальной безопасности и обороны Украины делает что-то незаконно, то когда-нибудь это будет в суде, и это будет означать, что Украина потеряла время.

«Если же СНБО показывает и олигархам, и населению, что есть политическая воля по-настоящему бороться с олигархами, возможно, для переходного периода это тоже неплохо», — отметила она.

В то же время дипломат подтвердила, что окончательное решение все же должно быть за судами, а не СНБО.

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Кроме того, Фельдхузен сообщила, что за последние семь лет Украина достигла очень многого в сфере борьбы с коррупцией.

«Я знала Украину, которая была совсем другой. Я знаю, что поменяется еще поколение до того, как в Украине борьба с коррупцией будет на таком же уровне, как, например, в Германии, Польше, других странах. Мы помогли, чтобы у Украины были специализированные институции. К слову, это тоже отличает Украину от нас, потому что у нас этим занимается прокуратура и суды. Причина заключалась в том, что судьи, которые были в 2014 году, просто надлежаще не работали. Сейчас есть антикоррупционные институции, мы их очень поддерживаем, нам очень досадно, что пока нет специального прокурора. Я надеюсь, что этот процесс отбора все-таки завершится», — сказала немецкий посол.

олигархи, Анка Фельдгузен
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