Экс-главе налоговой Верланову сообщено о подозрении в связи с недополучением бюджетом более 2 млрд грн

Заместитель генерального прокурора Украины сообщил о подозрении бывшему председателю Государственной налоговой службы (ГНС) Украины в злоупотреблении властью и служебным положением, то есть умышленном, с целью получения любой неправомерной выгоды для юридического лица использовании власти и служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам.
«Досудебным расследованием установлено, что бывший председатель Государственной налоговой службы Украины незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2 млрд 246 млн грн. Этим документом Офисом крупных налогоплательщиков ГНС Украины было доначислено рентной платы за пользование недрами одном из крупнейших металлургических комбинатов страны», — говорится в обнародованном во вторник сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора.
Таким образом, говорится в информации, бюджет Украины недополучил указанную сумму неуплаченных налогов.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины.
В Офисе генпрокурора не сообщают имени экс-главы ГНС, которому сообщено о подозрении.
Как стало известно СМИ, речь идет об экс-главе Государственной налоговой службы Сергее Верланове.
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