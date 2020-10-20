Экс-главе налоговой Верланову сообщено о подозрении в связи с недополучением бюджетом более 2 млрд грн

Заместитель генерального прокурора Украины сообщил о подозрении бывшему председателю Государственной налоговой службы (ГНС) Украины в злоупотреблении властью и служебным положением, то есть умышленном, с целью получения любой неправомерной выгоды для юридического лица использовании власти и служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам.

«Досудебным расследованием установлено, что бывший председатель Государственной налоговой службы Украины незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2 млрд 246 млн грн. Этим документом Офисом крупных налогоплательщиков ГНС Украины было доначислено рентной платы за пользование недрами одном из крупнейших металлургических комбинатов страны», — говорится в обнародованном во вторник сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора.

Таким образом, говорится в информации, бюджет Украины недополучил указанную сумму неуплаченных налогов.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

В Офисе генпрокурора не сообщают имени экс-главы ГНС, которому сообщено о подозрении.

Как стало известно СМИ, речь идет об экс-главе Государственной налоговой службы Сергее Верланове.