Адвокат Трампа утверждает, что сын Байдена хранил на ноутбуке фото несовершеннолетних

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани утверждает, что на ноутбуке сына Джозефа Байдена Хантера, попавшем в его распоряжение, содержатся фотографии, на которых запечатлены несовершеннолетние. Об этом Джулиани заявил во вторник в эфире телеканала Newsmax TV.

Так, он представил материалы из переписки Хантера Байдена с его отцом — кандидатом в президенты США от Демократической партии. Из них следует, что сын Байдена сообщал отцу о том, что его сводная сестра жаловалась на то, что Хантер якобы общался по видеосвязи в обнаженном виде с некой несовершеннолетней девочкой. Впоследствии она якобы отрицала факт такого общения.

Джулиани утверждал также, что на компьютере Хантера Байдена были найдены многочисленные фотографии девочек-подростков. Адвокат Трампа подчеркнул, что передал данные материалы в полицию штата Делавэр.

Ранее Джулиани сообщал, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США изучало жесткий диск ноутбука с конфиденциальной электронной перепиской сына кандидата в президенты от демократов Хантера Байдена на протяжении шести месяцев и ничего не предприняло. По его словам, материалы переписки передал ему человек, занимавшийся ремонтом жестких дисков, которому Хантер оставил свой ноутбук. Адвокат Трампа отмечал, что передал копию этих данных газете New York Post.

Указанную электронную переписку New York Post частично обнародовала на прошлой неделе. Из корреспонденции следует, что Хантер Байден мог организовать для представителя украинской энергетической компании Burisma Holdings, в правление которой он входил, встречу со своим отцом в то время, когда последний был вице-президентом США.

Действующий президент США в свете публикации New York Post обвинил Байдена во лжи и причастности к коррупции. По словам республиканца, «неоднократные заявления Байдена о том, что он никогда не говорил с Хантером о его деловых связях, были ложью». Трамп назвал Байдена «коррумпированным политиком, которому нельзя претендовать на пост президента».

Штаб Байдена ранее сообщил, что, согласно «официальному расписанию» демократа за прошлые годы, он не встречался с представителем Burisma. Помощник политика признал, что краткая встреча с сотрудником украинской компании была «технически возможна», но крайне маловероятна.