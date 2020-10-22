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Ученые проверили эффективность масок от коронавируса

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Ученые проверили эффективность масок от коронавируса

Хирургические маски позволяют в некоторых случаях даже на 80% снизить угрозу попадания коронавируса в организм, однако не устраняют опасность до конца. Это показал уникальный эксперимент, проведенный в Институте медицины при Токийском университете, сообщил в четверг японский телеканал NHK.

Специалисты разместили в изолированном пространстве на расстоянии 50 см головы манекенов с датчиками. Одна из них вдыхала окружающий воздух, а вторая выбрасывала в него коронавирус вместе со слюной, имитируя покашливание.

Поглощение коронавируса сокращалось на 17% при использовании на вдыхающей голове матерчатой маски и на 47% при применении обычной хирургической трехслойной маски. Специализированный респиратор типа N95 сокращал поглощение коронавируса примерно на 79%.

Если же матерчатая или хирургическая маска надевалась на голову, выбрасывающую коронавирус, то его поглощение вдыхающей головой без маски уменьшалось более чем на 70%.

Применение хирургических масок на обоих манекенах сокращало количество попадающих в организм вирусов на 80%, однако полностью не устраняло угрозу заражения.

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Такой эксперимент с использованием коронавируса был проведен впервые, рассказал журналистам руководитель группы исследователей профессор Ёсихиро Каваока. «Наши опыты показали, — отметил он, — что ношение масок в период пандемии очень важно, однако не нужно в них чрезмерно верить».

коронавирус
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