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Музыканты объединились против Spotify и хотят добиться повышения роялти

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Музыканты объединились против Spotify и хотят добиться повышения роялти

Союз музыкантов и Объединенный союз трудящихся (UMAW) начали кампанию «За справедливость в Spotify». Их возмущает непрозрачность системы рейтингов артистов. Также они требуют, чтобы артисты получали минимум цент за каждое прослушивание их треков.

Организаторы кампании подготовили петицию, в которой, помимо прочего, требуют повысить среднюю выплату артистам за прослушивание с 0,0038 доллара США до цента, сообщает NME.

«Одна из основных целей Spotify — позволить „миллиону творческих людей жить за счет своего искусства“. Тем не менее, чтобы платформа заплатила хотя бы $1, песню должны послушать 263 раз, — объясняется на сайте. — То есть, чтобы купить стакан кофе, артист должен быть уверен, что его трек прослушают 786 раз. Чтобы оплатить съемную квартиру, не менее 283 684 раз каждый месяц. А чтобы зарабатывать $15 в час, работая полный день, нужно обеспечить 657 895 прослушиваний».

На момент написания новости петицию подписали более пяти тысяч музыкантов. В том числе фронтмен бруклинской дрим-поп группы DIIV Закари Коул Смит, призвавший своих подписчиков в Instagram поддержать инициативу: «Поддержите артистов, которых вы любите. Spotify и прочие стриминги исповедуют эксплуататорскую бизнес-модель, при которой зарабатывают лишь артисты категории А».

Создатели петиции непреклонны: «Из-за пандемии артисты зависят от доходов со стриминга, как никогда раньше». Поэтому в дополнение к повышенным выплатам они требуют прозрачности Spotify, в том числе разглашения информации обо всех источниках дохода платформы. Они также хотят, чтобы Spotify прекратил практику проплаченных лейблами прослушиваний.

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Более того, профсоюз настаивает: должным образом обязан оплачиваться труд не только артистов, но и звукорежиссеров, аранжировщиков — всех, кто стоит за треками.

Это далеко не первые распри музыкантов и Spotify. Несколько лет назад войной на стриминговый сервис шли не только начинающие и независимые артисты, но и именитые: Тейлор Свифт, Том Йорк — как раз из-за непрозрачности системы.

Spotify, музыканты
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