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Spotify тестирует дешевую платную подписку

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Spotify тестирует дешевую платную подписку

Шведский аудиостриминговый сервис Spotify тестирует новый вид подписки Spotify Plus, предоставляющий слушателям больше возможностей для выбора музыки. Об этом во вторник сообщил портал The Verge со ссылкой на компанию.

По данным портала, новый план сочетает в себе элементы бесплатной и премиум — подписок. Spotify Plus позволит выбирать для прослушивания конкретную музыку, а не ограничиваться случайным порядком воспроизведения. Также пользователи смогут пропускать треки неограниченное количество раз.

На данный момент бесплатная подписка на сервис подразумевает прослушивание музыки из 15 предварительно сформированных редакцией плейлистов и пропуск подряд не более шести треков в час.

Издание уточняет, что предварительная стоимость Spotify Plus составит $0,99 в месяц, что примерно в десять раз дешевле премиум-подписки на сервис.

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Компания предупредила, что нет никаких гарантий, что новшество введут именно в том виде, в котором его тестируют. На данный момент проект находится на стадии эксперимента с участием ограниченного числа пользователей. «Некоторые тесты открывают путь к новым предложениям или улучшениям, в то время как другие могут дать лишь знания. В настоящее время у нас нет никакой дополнительной информации», — сообщил представитель.

Сервис Spotify был создан в 2008 году. На сегодняшний день он насчитывает более 356 млн пользователей в мире, включая 158 млн подписчиков Spotify Premium в 178 странах.

Spotify
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