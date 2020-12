Сервис Spotify назвал имя самого прослушиваемого исполнителя в 2020 году

Стриминговый музыкальный сервис Spotify назвал пуэрториканского исполнителя Bad Bunny самым прослушиваемым артистом 2020 года. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте ресурса.

Согласно его данным, по всему миру песни 26-летнего Bad Bunny (настоящее имя — Бенито Антонио Мартинес Окасио) прослушали на сервисе 8,3 млрд раз. Второе место в списке занял канадский рэпер Дрейк, третье — колумбийский певец Джей Бальвин.

Spotify отдельно составил рейтинг самых популярных исполнительниц. Верхнюю строчку в нем, как и годом ранее, заняла певица Билли Айлиш, на второй и третьей строчках оказались Тейлор Свифт и Ариана Гранде соответственно.

Самой прослушиваемой песней в мире стала композиция канадского певца The Weeknd «The Blinding Lights»: в этом году ее прослушали 1,6 млрд раз, за ней следует трек «Dance Monkey» австралийской певицы Tones and I. На третьей строчке — американский рэпер Родди Рич с песней «The Box».

На первом месте рейтинга самых прослушиваемых альбомов оказался альбом Bad Bunny YHLQMDLG (Yo hago lo que me da la gana), его прослушали 3,3 млрд раз. На втором месте расположился диск The Weeknd — After Hours, на третьем — рэпер Post Malone с пластинкой Hollywood’s Bleeding.

Кроме того, сервис отметил, что с введением карантина люди стали составлять ностальгические плейлисты и списки музыки для работы из дома, а также слушать подкасты о здоровом образе жизни.