Bolt запускает в Киеве сервис доставки еды Bolt Food

Транспортная платформа Bolt запускает сервис доставки еды Bolt Food в Киеве.

Как сообщила пресс-служба компании в четверг, к платформе в Украине уже присоединилось более 150 ресторанов: KFC, «Пузата Хата», «Тайский привет», «Китайский привет», «Вьетнамский привет», Meiwei, «БагатоЛосося», Musafir, Cinnabon и другие.

Компания отмечает, что в период запуска, доставка еды будет возможна только в центральные районы Киева и будет бесплатной. Со временем зона покрытия будет расширяться, и услуга станет платной. Минимальная стоимость заказа составляет 100 грн.

Среднее время доставки составит от 20 до 40 минут. При этом в целях безопасности еда будет доставляться только бесконтактным способом, а оплата ― производиться с помощью банковской карты.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать приложение Bolt Food для смартфона. Если в телефоне уже установлено приложение Bolt, все данные будут перенесены из него автоматически.

Украина стала 15 страной, где была запущена эта услуга.