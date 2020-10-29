Bolt запускает в Киеве сервис доставки еды Bolt Food

Транспортная платформа Bolt запускает сервис доставки еды Bolt Food в Киеве.
Как сообщила пресс-служба компании в четверг, к платформе в Украине уже присоединилось более 150 ресторанов: KFC, «Пузата Хата», «Тайский привет», «Китайский привет», «Вьетнамский привет», Meiwei, «БагатоЛосося», Musafir, Cinnabon и другие.
Компания отмечает, что в период запуска, доставка еды будет возможна только в центральные районы Киева и будет бесплатной. Со временем зона покрытия будет расширяться, и услуга станет платной. Минимальная стоимость заказа составляет 100 грн.
Среднее время доставки составит от 20 до 40 минут. При этом в целях безопасности еда будет доставляться только бесконтактным способом, а оплата ― производиться с помощью банковской карты.
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать приложение Bolt Food для смартфона. Если в телефоне уже установлено приложение Bolt, все данные будут перенесены из него автоматически.
Украина стала 15 страной, где была запущена эта услуга.
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