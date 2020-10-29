Десять фактов о президентстве Дональда Трампа

3 ноября в США пройдут президентские выборы, результаты которых определят, останется ли Дональд Трамп в Белом доме еще на четыре года. Но чем запомнился его первый срок?

Рекордно долгий рост и резкое падение экономики

Летом 2019 года в США был зафиксирован самый долгий цикл роста ВВП в истории — он продлился 121 месяц (десять лет). Восстановительный цикл после финансового кризиса 2008 года начался еще при президенте Бараке Обаме. Уровень безработицы в прошлом году сократился до самой низкой отметки за 50 лет — 3,5%, а уровень зарплат американцев вырос на 4% в годовом отношении, достигнув отметки $28,54 в час. Позднее эти достижения перечеркнула пандемия коронавируса COVID-19. Во втором квартале американская экономика упала почти на 33% в пересчете на годовые темпы. Этот спад стал антирекордным с 1947-го, когда правительство США начало собирать такую статистику. В 2019 году ВВП США вырос на 2,2%, а в 2020-м может упасть на 5,8%, следует из прогнозов Международного валютного фонда (МВФ). В 2021 году ВВП США вырастет на 3,8%, тогда как восстановительный рост общемирового ВВП составит 5,2%, прогнозирует МВФ.

Китай — больше не главный торговый партнер США

По итогам 2019 года главным торговым партнером США стала Мексика (торговый оборот — $614 млрд), на втором месте — Канада ($612 млрд), а Китай занял лишь третью строчку ($558 млрд, или 13,5% от совокупного оборота). Такая динамика сохраняется и в течение этого года. По данным Министерства торговли США, главными торговыми партнерами Америки с января по август остаются Мексика и Канада, Китай идет третьим. Китай потерял статус главного торгового партнера США на фоне введения администрацией Трампа ограничительных мер в отношении китайского импорта. Вашингтон также ввел санкции против китайских фирм, в том числе телекоммуникационной компании ZTE.

В 2010 году совокупный товарооборот США и Китая составлял $456 млрд, в 2018 году он вырос до $660 млрд. В 2012–2017 годах американский экспорт в КНР вырос на 25%, а импорт из Китая — на 27%. В 2017–2019 годах на фоне торговых противоречий объемы американского экспорта сократились на 18%, импорта — на 10,5%. Что касается торгового дефицита США и Китая, который обещал ликвидировать Трамп, то этот показатель вырос с $347 млрд в 2015–2016 годах до $380 млрд в 2017–2018-м. Дефицит торговли товарами и услугами снизился до $308 млрд в 2019 году, следует из данных Министерства торговли США. Объем прямых инвестиций в обе стороны тоже упал. В 2016 году этот показатель составлял $60,5 млрд, в 2017-м — $43,8 млрд, в 2018-м и 2019-м — менее $20 млрд.

Рост расходов на оборону

Администрация Трампа увеличила оборонный бюджет. До президентства Обамы бюджет Пентагона составлял в 2007 году $625 млрд, а в 2008-м — $693 млрд. К 2012 году оборонный бюджет США сократился до $529 млрд, в 2013 году — до $527,5 млрд. К 2014 году бюджет снова вырос — до $560 млрд. При Трампе рост продолжился: в 2017 году расходы Пентагона составили $606 млрд. Объем оборонных расходов США в 2020 финансовом году, который истек в октябре, превысил $700 млрд.

При этом расходы США на оборону относительно ВВП сокращались. В 2010 году они составляли 4,9%, к 2013 году — 4%, к 2016-му — 3,4%. В 2019 году расходы на оборону составили те же 3,4% от ВВП США, следует из подсчетов Стокгольмского института исследования проблем мира.

Ни одной военной операции

Несмотря на резкие заявления в адрес других стран (прежде всего Ирана и Северной Кореи), администрация Трампа не начала ни одной новой военной кампании за рубежом. Обама начал сворачивать участие Америки в кампаниях в Афганистане и Ираке, однако поддержал партнеров по НАТО и принял участие в военной интервенции в Ливии для защиты мирного населения (участвовали только военно-воздушные силы). Обама также направил американские войска в Сирию для поддержки отрядов, оппозиционных режиму Башара Асада, в том числе в целях борьбы с группировкой «Исламское государство». До Обамы Джордж Буш-младший санкционировал вторжение в Ирак, при его предшественнике Билле Клинтоне США вмешались в войну на Балканах.

Трамп продолжил сворачивать операции США в Афганистане, а затем пообещал вывести военных и из Сирии. К концу срока он вывел часть контингента из Сирии, Ирака и Афганистана, хотя не прекратил участие США в кампаниях в этих странах. По состоянию на 2016 год численность войск и гражданских специалистов США в зарубежных странах составляла 268,4 тыс. человек (из них регулярные войска — 198,5 тыс.), по состоянию на июнь 2020 года этот показатель сократился до 224,4 тыс. (регулярные войска — 171 тыс.), следует из данных Минобороны США. Больше всего американских военных за рубежом размещено в Японии (55,3 тыс.), Германии (34,1 тыс.), Южной Корее (26,5 тыс.), Италии (12,1 тыс.) и Соединенном Королевстве (9 тыс.), указано в отчетах оборонного ведомства.

При этом американская администрация дала зеленый свет продаже Украине оружия и незначительно расширила контингент США в нашей стране. По состоянию на июнь 2016 года численность американского контингента составляла 18 человек (16 военных, двое гражданских специалистов), к июню 2020 года — 35 (29 военных, шесть гражданских специалистов).

Создание нового рода войск

Во время президентства Трампа был создан новый вид войск США, предназначенный для действий в космосе. Это решение — ответ на подготовку таких же сил в России и Китае, пояснял Трамп. «Я видел, что делает Россия, что делает Китай. Я сказал, что мы должны поступить так же. Если вы думаете, что это было легко, то это было непросто», — отметил президент.

Падение миграции, рост депортаций

В ходе предвыборной кампании 2016 года Трамп обещал активнее бороться с нелегальной иммиграцией и обеспечить рабочими местами рядовых американцев. За время его пребывания в Белом доме число иностранцев, получавших право на постоянное проживание в США, падало. В 2015 году этот показатель составлял 1,051 млн, в 2016-м — 1,183 млн, однако в 2017 году цифра снизилась до 1,127 млн, в 2018-м — до 1,096 млн, следует из последних данных Министерства внутренней безопасности США. Впрочем, еще в 2013 году этот показатель был ниже 1 млн.

Число депортаций нелегальных мигрантов выросло, но незначительно. В 2015 году оно составило 333 тыс., в 2016 году — 340 тыс., в 2017-м (первый год президентства Трампа) — 295 тыс., в 2018-м — 337 тыс. При этом в 2012–2014 годах число депортаций превышало 400 тыс.

Выход США из международных соглашений

За время президентства Трамп объявил о выходе из нескольких договоров и прервал членство США в ряде международных организаций:

Договор по открытому небу с Россией (формально США покинут соглашение в конце ноября);

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией (соглашение прекратило действовать);

Ядерная сделка по Ирану (США вышли в 2018-м);

Всемирная организация здравоохранения (США объявили о выходе в мае);

Совет ООН по правам человека (США вышли в 2018 году);

ЮНЕСКО (США вышли в 2017 году);

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) — в 2018 году США объявили о прекращении финансирования организации.

Кроме того, Трамп пересмотрел соглашения по торговле с Мексикой и Канадой (NAFTA), а также с Южной Кореей (KORUS).

Санкции против России

За время пребывания Трампа в Белом доме в конгресс было внесено 387 законопроектов и резолюций с упоминанием России, следует из подсчетов сайта govtrack.us. В последний срок Обамы этот показатель составлял 143, в его первый срок — 134. Под прессингом конгресса администрация Трампа подписала самый жесткий законопроект по санкциям против России с момента начала кризиса в Украине — «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Его положения, в частности, запрещают неамериканским гражданам участие в «существенных транзакциях» с российскими лицами из санкционного списка SDN. Помимо этого администрация Трампа ввела несколько раундов персональных санкций против россиян — под них, например, попали российский бизнесмен Евгений Пригожин и его окружение. Также ужесточены существующие санкционные положения применительно к участникам проекта газопровода Nord Stream 2. Наконец, при Трампе США ввели санкции против России за использование химического оружия на территории Великобритании.

Незавершенная стена на границе с Мексикой

В преддверии выборов Трамп обещал построить стену на южной границе США протяженностью около 1,6 тыс. км и заставить Мексику заплатить за нее. В конечном счете администрации США не удалось заставить Мексику платить за стену, а вопрос финансирования барьера вызвал жесткие споры между демократами и республиканцами в палате представителей. В итоге Трампу пришлось привлекать финансирование для постройки стены из других государственных программ. К концу президентского срока протяженность стены на южной границе США составляет более 400 км, однако только несколько миль конструкции были построены при Трампе, остальное — укрепление уже существующих заграждений. В целом же около 1,7 тыс. миль границы защищено барьерами (стена, заборы и другие преграды). Общая протяженность границы Мексики и США составляет более 3,2 тыс. км, ее часть защищена естественными препятствиями.

Импичмент

Демократы запустили процедуру импичмента осенью 2019 года. До Трампа разбирательство велось в отношении президентов Эндрю Джонсона и Билла Клинтона. Суд над Трампом в сенате длился 12 дней (22 января — 5 февраля), над Клинтоном — 35 дней (7 января — 12 февраля 1999 года), над Джонсоном — 71 день (5 марта — 16 мая 1868 года). Ни один из этих процессов к отставке президента не привел, в каждом случае сенат выносил оправдательный приговор.

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3 ноября в США пройдут президентские выборы, результаты которых определят, останется ли Дональд Трамп в Белом доме еще на четыре года. Но чем запомнился его первый срок?

Рекордно долгий рост и резкое падение экономики

Летом 2019 года в США был зафиксирован самый долгий цикл роста ВВП в истории — он продлился 121 месяц (десять лет). Восстановительный цикл после финансового кризиса 2008 года начался еще при президенте Бараке Обаме. Уровень безработицы в прошлом году сократился до самой низкой отметки за 50 лет — 3,5%, а уровень зарплат американцев вырос на 4% в годовом отношении, достигнув отметки $28,54 в час. Позднее эти достижения перечеркнула пандемия коронавируса COVID-19. Во втором квартале американская экономика упала почти на 33% в пересчете на годовые темпы. Этот спад стал антирекордным с 1947-го, когда правительство США начало собирать такую статистику. В 2019 году ВВП США вырос на 2,2%, а в 2020-м может упасть на 5,8%, следует из прогнозов Международного валютного фонда (МВФ). В 2021 году ВВП США вырастет на 3,8%, тогда как восстановительный рост общемирового ВВП составит 5,2%, прогнозирует МВФ.

Китай — больше не главный торговый партнер США

По итогам 2019 года главным торговым партнером США стала Мексика (торговый оборот — $614 млрд), на втором месте — Канада ($612 млрд), а Китай занял лишь третью строчку ($558 млрд, или 13,5% от совокупного оборота). Такая динамика сохраняется и в течение этого года. По данным Министерства торговли США, главными торговыми партнерами Америки с января по август остаются Мексика и Канада, Китай идет третьим. Китай потерял статус главного торгового партнера США на фоне введения администрацией Трампа ограничительных мер в отношении китайского импорта. Вашингтон также ввел санкции против китайских фирм, в том числе телекоммуникационной компании ZTE.

В 2010 году совокупный товарооборот США и Китая составлял $456 млрд, в 2018 году он вырос до $660 млрд. В 2012–2017 годах американский экспорт в КНР вырос на 25%, а импорт из Китая — на 27%. В 2017–2019 годах на фоне торговых противоречий объемы американского экспорта сократились на 18%, импорта — на 10,5%. Что касается торгового дефицита США и Китая, который обещал ликвидировать Трамп, то этот показатель вырос с $347 млрд в 2015–2016 годах до $380 млрд в 2017–2018-м. Дефицит торговли товарами и услугами снизился до $308 млрд в 2019 году, следует из данных Министерства торговли США. Объем прямых инвестиций в обе стороны тоже упал. В 2016 году этот показатель составлял $60,5 млрд, в 2017-м — $43,8 млрд, в 2018-м и 2019-м — менее $20 млрд.

Рост расходов на оборону

Администрация Трампа увеличила оборонный бюджет. До президентства Обамы бюджет Пентагона составлял в 2007 году $625 млрд, а в 2008-м — $693 млрд. К 2012 году оборонный бюджет США сократился до $529 млрд, в 2013 году — до $527,5 млрд. К 2014 году бюджет снова вырос — до $560 млрд. При Трампе рост продолжился: в 2017 году расходы Пентагона составили $606 млрд. Объем оборонных расходов США в 2020 финансовом году, который истек в октябре, превысил $700 млрд.

При этом расходы США на оборону относительно ВВП сокращались. В 2010 году они составляли 4,9%, к 2013 году — 4%, к 2016-му — 3,4%. В 2019 году расходы на оборону составили те же 3,4% от ВВП США, следует из подсчетов Стокгольмского института исследования проблем мира.

Ни одной военной операции

Несмотря на резкие заявления в адрес других стран (прежде всего Ирана и Северной Кореи), администрация Трампа не начала ни одной новой военной кампании за рубежом. Обама начал сворачивать участие Америки в кампаниях в Афганистане и Ираке, однако поддержал партнеров по НАТО и принял участие в военной интервенции в Ливии для защиты мирного населения (участвовали только военно-воздушные силы). Обама также направил американские войска в Сирию для поддержки отрядов, оппозиционных режиму Башара Асада, в том числе в целях борьбы с группировкой «Исламское государство». До Обамы Джордж Буш-младший санкционировал вторжение в Ирак, при его предшественнике Билле Клинтоне США вмешались в войну на Балканах.

Трамп продолжил сворачивать операции США в Афганистане, а затем пообещал вывести военных и из Сирии. К концу срока он вывел часть контингента из Сирии, Ирака и Афганистана, хотя не прекратил участие США в кампаниях в этих странах. По состоянию на 2016 год численность войск и гражданских специалистов США в зарубежных странах составляла 268,4 тыс. человек (из них регулярные войска — 198,5 тыс.), по состоянию на июнь 2020 года этот показатель сократился до 224,4 тыс. (регулярные войска — 171 тыс.), следует из данных Минобороны США. Больше всего американских военных за рубежом размещено в Японии (55,3 тыс.), Германии (34,1 тыс.), Южной Корее (26,5 тыс.), Италии (12,1 тыс.) и Соединенном Королевстве (9 тыс.), указано в отчетах оборонного ведомства.

При этом американская администрация дала зеленый свет продаже Украине оружия и незначительно расширила контингент США в нашей стране. По состоянию на июнь 2016 года численность американского контингента составляла 18 человек (16 военных, двое гражданских специалистов), к июню 2020 года — 35 (29 военных, шесть гражданских специалистов).

Создание нового рода войск

Во время президентства Трампа был создан новый вид войск США, предназначенный для действий в космосе. Это решение — ответ на подготовку таких же сил в России и Китае, пояснял Трамп. «Я видел, что делает Россия, что делает Китай. Я сказал, что мы должны поступить так же. Если вы думаете, что это было легко, то это было непросто», — отметил президент.

Падение миграции, рост депортаций

В ходе предвыборной кампании 2016 года Трамп обещал активнее бороться с нелегальной иммиграцией и обеспечить рабочими местами рядовых американцев. За время его пребывания в Белом доме число иностранцев, получавших право на постоянное проживание в США, падало. В 2015 году этот показатель составлял 1,051 млн, в 2016-м — 1,183 млн, однако в 2017 году цифра снизилась до 1,127 млн, в 2018-м — до 1,096 млн, следует из последних данных Министерства внутренней безопасности США. Впрочем, еще в 2013 году этот показатель был ниже 1 млн.

Число депортаций нелегальных мигрантов выросло, но незначительно. В 2015 году оно составило 333 тыс., в 2016 году — 340 тыс., в 2017-м (первый год президентства Трампа) — 295 тыс., в 2018-м — 337 тыс. При этом в 2012–2014 годах число депортаций превышало 400 тыс.

Выход США из международных соглашений

За время президентства Трамп объявил о выходе из нескольких договоров и прервал членство США в ряде международных организаций:

Договор по открытому небу с Россией (формально США покинут соглашение в конце ноября);

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией (соглашение прекратило действовать);

Ядерная сделка по Ирану (США вышли в 2018-м);

Всемирная организация здравоохранения (США объявили о выходе в мае);

Совет ООН по правам человека (США вышли в 2018 году);

ЮНЕСКО (США вышли в 2017 году);

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) — в 2018 году США объявили о прекращении финансирования организации.

Кроме того, Трамп пересмотрел соглашения по торговле с Мексикой и Канадой (NAFTA), а также с Южной Кореей (KORUS).

Рост внимания законодателей к России

За время пребывания Трампа в Белом доме в конгресс было внесено 387 законопроектов и резолюций с упоминанием России, следует из подсчетов сайта govtrack.us. В последний срок Обамы этот показатель составлял 143, в его первый срок — 134. Под прессингом конгресса администрация Трампа подписала самый жесткий законопроект по санкциям против России с момента начала украинского кризиса — «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Его положения, в частности, запрещают неамериканским гражданам участие в «существенных транзакциях» с российскими лицами из санкционного списка SDN. Помимо этого администрация Трампа ввела несколько раундов персональных санкций против россиян — под них, например, попали бизнесмен Евгений Пригожин и его окружение. Также ужесточены существующие санкционные положения применительно к участникам проекта газопровода Nord Stream 2. Наконец, при Трампе США ввели санкции против России за использование химического оружия на территории Великобритании.

Незавершенная стена на границе с Мексикой

В преддверии выборов Трамп обещал построить стену на южной границе США протяженностью около 1,6 тыс. км и заставить Мексику заплатить за нее. В конечном счете администрации США не удалось заставить Мексику платить за стену, а вопрос финансирования барьера вызвал жесткие споры между демократами и республиканцами в палате представителей. В итоге Трампу пришлось привлекать финансирование для постройки стены из других государственных программ. К концу президентского срока протяженность стены на южной границе США составляет более 400 км, однако только несколько миль конструкции были построены при Трампе, остальное — укрепление уже существующих заграждений. В целом же около 1,7 тыс. миль границы защищено барьерами (стена, заборы и другие преграды). Общая протяженность границы Мексики и США составляет более 3,2 тыс. км, ее часть защищена естественными препятствиями.

Импичмент

Демократы запустили процедуру импичмента осенью 2019 года. До Трампа разбирательство велось в отношении президентов Эндрю Джонсона и Билла Клинтона. Суд над Трампом в сенате длился 12 дней (22 января — 5 февраля), над Клинтоном — 35 дней (7 января — 12 февраля 1999 года), над Джонсоном — 71 день (5 марта — 16 мая 1868 года). Ни один из этих процессов к отставке президента не привел, в каждом случае сенат выносил оправдательный приговор.