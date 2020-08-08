Кличко призвал Bolt убрать пункты проката электросамокатов

Мэр Киева Виталий Кличко призвал компанию «Bolt» убрать установленные ею пункты проката электросамокатов, поскольку движение этого вида транспорта якобы не урегулировано действующим законодательством.
«Друзья! Компания Bolt без согласования с городом разместила пункты проката электросамокатов в столице. Движение этого вида „транспорта“ не урегулировано действующим законодательством Украины. Поэтому город не может позволить компании предоставлять такой вид услуг», — написал мэр столицы в своем Telegram-канале в субботу.
Кличко также отметил, что в КГГА поступили предложения на проведение инвестиционного конкурса на размещение пунктов проката электросамокатов — по принципу велопроката. По его словам, конкурс будет проведен, но после внесения соответствующих изменений в законодательство Украины о дорожном движении.
«Поэтому я призываю компанию „Bolt“ убрать несанкционированно установленные пункты проката. И соблюдать действующее законодательство. Иначе городские службы будут вынуждены убрать самовольно размещенные пункты с электросамокатами», — подчеркнул Кличко.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016