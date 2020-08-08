Кличко призвал Bolt убрать пункты проката электросамокатов

Мэр Киева Виталий Кличко призвал компанию «Bolt» убрать установленные ею пункты проката электросамокатов, поскольку движение этого вида транспорта якобы не урегулировано действующим законодательством.

«Друзья! Компания Bolt без согласования с городом разместила пункты проката электросамокатов в столице. Движение этого вида „транспорта“ не урегулировано действующим законодательством Украины. Поэтому город не может позволить компании предоставлять такой вид услуг», — написал мэр столицы в своем Telegram-канале в субботу.

Кличко также отметил, что в КГГА поступили предложения на проведение инвестиционного конкурса на размещение пунктов проката электросамокатов — по принципу велопроката. По его словам, конкурс будет проведен, но после внесения соответствующих изменений в законодательство Украины о дорожном движении.

«Поэтому я призываю компанию „Bolt“ убрать несанкционированно установленные пункты проката. И соблюдать действующее законодательство. Иначе городские службы будут вынуждены убрать самовольно размещенные пункты с электросамокатами», — подчеркнул Кличко.