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Правительство Польши рассматривает возможность введения в стране полного карантина

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Правительство Польши рассматривает возможность введения в стране полного карантина

Власти Польши не исключают, что стране придется пойти по пути Франции и Германии и ввести в стране жесткие ограничительные меры для противодействия распространению коронавируса. Об этом заявил в четверг в эфире Польского телевидения пресс-секретарь правительства Петр Мюллер.

«Я сейчас не могу со всей ответственностью исключить такой вариант, учитывая, что число заболевших растет. Не исключаю, что такая ситуация в Польше может иметь место. Сейчас решения по этому вопросу пока нет, однако, к сожалению, спустя какое-то время такое решение, возможно, нужно будет принять», — сказал он. «Все будет зависеть от количества свободных аппаратов ИВЛ, числа заболевших, количества свободных коек для больных», — добавил представитель правительства.

На данный момент в Польше коронавирусом заразились 299 049 человек, умер 4 851, выздоровели 123 504 пациента. В последнее время в стране суточный прирост числа заразившихся неуклонно увеличивается. Последний антирекорд был зафиксирован в среду, когда стало известно о 18 820 инфицированных. Мюллер не исключил, что уже сегодня число заболевших достигнет 20 тыс. за сутки.

В польских больницах сейчас размещены около 13,9 тыс. пациентов с коронавирусом, 1 150 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Более 479 тыс. человек находятся в карантине, 47 тыс. остаются под эпидемиологическим надзором. В Варшаве и других крупных городах создаются временные госпитали. На данный момент в стране доступны 21,5 тыс. коек для ковидных больных и 1,6 тыс. аппаратов ИВЛ.

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В связи с ростом заболеваемости власти Польши несколько недель назад приняли решение вернуть повсеместный масочный режим и ряд других ограничений. С 24 октября в старне закрыты для посетителей рестораны, кафе и бары, теперь они работают только навынос. С понедельника все школьники, за исключением начальных классов (1-3 класс), перешли на дистанционное обучение. Введен запрет собираться в группы более пяти человек, если речь не идет о живущих под одной крышей. Пенсионеров старше 70 лет настоятельно просят оставаться дома, продукты для этой категории граждан будут доставлять волонтеры. Подростки до 16 лет в дневное время могут находиться на улице только в сопровождении взрослых.

Польша, коронавирус
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