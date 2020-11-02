В центре Вены произошла стрельба у синагоги – есть жертвы

Стрельба произошла в понедельник в центре Вены, несколько человек получили ранения. Об этом сообщила полиция австрийской столицы.

«В районе центра произошла стрельба, пострадали люди. Избегайте общественных мест и транспорта. Не распространяйте видео и фото», — говорится в заявлении полиции.

В то же время газета Kurier сообщает о семи погибших. По данным издания, в числе погибших полицейский, четыре человека получили тяжелые ранения.

Двое неизвестных напали на синагогу близ площади Шведенплатц. Очевидцы сообщили о стрельбе вскоре после 20:00 (21:00 по Киеву).

На месте происшествия в первом районе Вены работают крупные силы специальных служб. По информации издания Kronen Zeitung, нападавший подорвал себя взрывным устройством.

По неподтвержденным данным СМИ, целью атаки могла быть синагога.