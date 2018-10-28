Напавшему на синагогу в Питтсбурге грозит смертная казнь

Питтсбургскому стрелку предъявлены обвинения по 29 пунктам. Среди выдвинутых обвинений — убийство, владение оружием, насильственные действия, нападки на свободу вероисповедания и другие. Многие из них предусматривают наказание в виде смертной казни. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на окружную прокуратуру.

Напомним, что в субботу утром 46-летний Роберт Боуэрс напал на синагогу «Древо жизни» американского города Питтсбурга (штат Пенсильвания). С криками «Все евреи должны умереть!» он открыл огонь из автомата Калашникова по прихожанам, собравшимся на утреннее богослужение. В результате нападения были убиты 11 человек, включая трех полицейских. Еще 12 человек получили ранения.

Губернатор Пенсильвании Том Вольф сказал, что ФБР расследует действия нападавшего как «преступление на почве ненависти». Власти полагают, что подозреваемый действовал в одиночку.

Директор общественной безопасности Питтсбурга Венделл Хисрич подтвердил, что среди погибших нет несовершеннолетних. Среди раненных 70-летний мужчина находится в критическом состоянии, ему проведена уже вторая операция после ранения в живот. Начальник полиции Скотт Шуберт сказал, что пострадавшие во время штурма синагоги два полицейских и два сотрудника спецназа находятся в госпитале в стабильном состоянии.

Полиция в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе уже заявила, что планирует размещать дополнительные команды в синагогах в этих городах.