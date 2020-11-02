Войти
Трамп призвал американцев голосовать очно, а не по почте
выборы
Трамп призвал американцев голосовать очно, а не по почте
Зеленский призвал фракцию «Слуга народа» принять «жесткие» решения по КС
позиция
Зеленский призвал фракцию «Слуга народа» принять «жесткие» решения по КС

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Зеленский готов распустить Раду, если она не разгонит КС

148
Зеленский готов распустить Раду, если она не разгонит КС

Президент Владимир Зеленский допустил еще один роспуск Верховной Рады, если депутаты, и прежде всего «слуги народа», откажутся увольнять судей Конституционного суда.

Об этом он сообщил во время выступления на программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Если будет так, что это будет политический коллапс и реальный политический конфликт, и я увижу, что нет поддержки в Верховной Раде, а прежде всего у „слуг народа“... то мы будем выходить из тупика даже таким путем (путем роспуска парламента — Ред.)», — заявил он.

В то же время Зеленский выразил желание, чтобы нынешний парламент продолжал работать, потому что Украине и так хватает «нестабильных вещей» — это и Covid-19, и война в Донбассе, и экономика.

В то же время Владимир Зеленский считает лучшим выходом из конституционного кризиса в Украине добровольную отставку судей Конституционного суда.

Читайте также: В Украине уже до конца года могут ввести обязательные пенсионные накопления

«Я считаю, что для выхода из конституционного и уже государственного коллапса, в принципе, самый либеральный выход — если судьи видят доверие людей, видят реакцию президента, видят реакцию парламентариев, видят реакцию самое главное общества и наших западных партнеров — они должны сделать выводы и уйти в отставку. Я считаю, что это — самый либеральный путь. Мало того, там есть судьи, которые не поддерживали это решение. Я считаю, что даже они должны уйти в отставку. Тогда у них есть честный, справедливый шанс стать судьей Конституционного суда обновленного состава. И это будет справедливо, все это примут, общество будет поддерживать такое решение», — заявил Зеленский.

Зеленский заверил, что уважает Конституционный суд Украины как институт, но у него «много вопросов к составу Конституционного суда».

КС, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 2 ноября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как после выборов в США будут строиться отношения Америки с Россией

В США сложился устойчивый двухпартийный консенсус восприятия России как противника. Для республиканцев РФ - геополитический противник, стремящийся подорвать международные позиции США, партнер их главного стратегического конкурента - Китая. Для демократов - и геополитический, и идеологический противник, который стремится расшатать ценностные устои США, подорвать веру американцев в демократию и либеральные ценности.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Только судебная власть борется за суверенитет страны

За 6 лет функционирования антикоррупционных органов, включая Высший антикоррупционный суд (действует с сентября 2019 года), не посажен ни один топ-коррупционер, а в бюджет антикоррупционные органы возвратили мене 500 тыс. грн, в т.ч. в 2020 году 48,5 тыс. грн. Мягко выражаясь, результата от деятельности антикоррупционной «инфраструктуры» – ноль. Зато коррупционных скандалов вокруг антикоррупционных органов великое множество.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Двойной удар «слугам» от народа

Парадокс низкой явки заключается в том, что, с одной стороны, искажается общественное мнение, например, заметно снижается доля молодежи и условного «среднего класса», с другой стороны, до избирательных кабинок доходят люди, сделавшие вполне осознанный выбор заранее, а не в последний момент. Именно с «другой стороны» и имеет смысл оценивать итоги местных выборов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016