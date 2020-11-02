Зеленский готов распустить Раду, если она не разгонит КС

Президент Владимир Зеленский допустил еще один роспуск Верховной Рады, если депутаты, и прежде всего «слуги народа», откажутся увольнять судей Конституционного суда.

Об этом он сообщил во время выступления на программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Если будет так, что это будет политический коллапс и реальный политический конфликт, и я увижу, что нет поддержки в Верховной Раде, а прежде всего у „слуг народа“... то мы будем выходить из тупика даже таким путем (путем роспуска парламента — Ред.)», — заявил он.

В то же время Зеленский выразил желание, чтобы нынешний парламент продолжал работать, потому что Украине и так хватает «нестабильных вещей» — это и Covid-19, и война в Донбассе, и экономика.

В то же время Владимир Зеленский считает лучшим выходом из конституционного кризиса в Украине добровольную отставку судей Конституционного суда.

«Я считаю, что для выхода из конституционного и уже государственного коллапса, в принципе, самый либеральный выход — если судьи видят доверие людей, видят реакцию президента, видят реакцию парламентариев, видят реакцию самое главное общества и наших западных партнеров — они должны сделать выводы и уйти в отставку. Я считаю, что это — самый либеральный путь. Мало того, там есть судьи, которые не поддерживали это решение. Я считаю, что даже они должны уйти в отставку. Тогда у них есть честный, справедливый шанс стать судьей Конституционного суда обновленного состава. И это будет справедливо, все это примут, общество будет поддерживать такое решение», — заявил Зеленский.

Зеленский заверил, что уважает Конституционный суд Украины как институт, но у него «много вопросов к составу Конституционного суда».