В PayPal отмечают повышенный спрос клиентов на криптовалюту

Количество клиентов PayPal, подавших заявку на получение доступа к криптосервисам, оказалось в 2-3 раза больше ожиданий. Об этом рассказал генеральный директор компании Дэниел Шульман во время конференц-звонка. Из-за высокого спроса платежная система увеличила недельный лимит на покупку криптовалюты с $10 тыс. до $15 тыс., передает Cointelegraph.

«Мы видим, как люди, которые уже купили криптовалюту, открывают свой кошелек по несколько раз в день, чтобы узнать, что произошло с их инвестициями», — поделился Шульман.

Ранее платежная система сообщила, что в ближайшее время добавит возможность покупать, продавать и хранить криптовалюты Bitcoin, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash. Также цифровыми деньгами можно будет расплачиваться в 26 млн магазинов — это произойдет уже в начале 2021 года.

Шульман отметил, что в будущем PayPal планирует добавить поддержку других криптовалют, но не уточнил каких именно. Но возможно, в их числе окажутся цифровые валюты центральных банков (CBCD). По словам Шульмана, благодаря своему масштабу и известности PayPal «поможет сформировать функциональность CBCD», будет способствовать их взаимодействию с существующими платежными системами и розничными магазинами.

Сейчас 10% американских пользователей PayPal имеют доступ к криптосервисам, продолжил Шульман. По его словам, это число вырастет до 100% до начала декабря. Также компания в первой половине следующего года предоставит возможность работы с криптовалютой своим международным клиентам, добавив соответствующие функции в платежном приложении Venmo.

PayPal сообщила о добавлении поддержки криптовалют 21 октября. На фоне этого начался стремительный рост курса биткоина. С того момента он поднимался с $12,2 тыс. до $14,1 тыс., сейчас снизился до $13,5 тыс.