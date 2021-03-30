Американские пользователи PayPal теперь могут расплачиваться криптовалютой

Компания PayPal, являющаяся оператором электронной платежной системы, разрешила пользователям в США осуществлять покупки в криптовалюте. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на ее сайте.

Пользователи, которые желают оплатить товары или услуги криптовалютой, смогут мгновенно обменять ее на доллары в момент транзакции. Продавец получит оплату в долларах. PayPal не производит каких-либо сборов за конвертацию, говорится в заявлении.

В числе видов криптовалюты, с помощью которых можно это сделать, указаны Bitcoin, Litecoin, Ethereum и Bitcoin Cash. «Только один вид криптовалюты можно использовать для одной покупки», — отметили в компании. В PayPal полагают, что новая функция позволит «значительно повысить полезность криптовалюты».

В ноябре 2020 года в PayPal разрешили пользователям в США проводить операции с криптовалютой. Ее стало можно покупать и продавать с помощью электронного кошелька PayPal.