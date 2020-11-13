Американские клиенты PayPal получили доступ к криптовалюте

Платежная компания PayPal объявила об открытии доступа к криптовалютам клиентам из США. С 11 ноября все американские пользователи сервиса могут покупать, держать и продавать криптовалюту напрямую через PayPal, говорится на официальном сайте компании.

О том, что PayPal добавит поддержку криптовалют четырех криптовалют: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoi, стало известно 21 октября. Плата за хранение криптовалюты не взимается, а до 31 декабря 2020 года система не берет комиссию при покупке или продаже цифровых денег.

Также в сообщении платежной системы говорилось, что в 2021 году в приложении появится возможность расплачиваться криптовалютой в 26 млн торговых точек. Магазины будут принимать криптовалюту не напрямую, а после конвертации в доллары.