Минздрав инициирует повышение зарплаты врачей до 22 тысяч грн

Министерство здравоохранения инициирует повышение зарплаты врачей до 22 тыс. грн.
Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, такой уровень зарплаты предусмотрен в бюджетной декларации на 2021 год, подготовленной Минздравом.
«Нам нужно, чтобы заработная плата медицинских работников была не самая маленькая в нашей стране, как это происходит на сегодняшний день. В наших предложениях, в том числе, к бюджету, мы предлагаем, чтобы заработная плата медицинского работника, врача, по крайней мере, была не менее 22 тыс. грн», — сказал он, выступая в Верховной Раде во вторник.
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