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Аэропорт Эдинбурга предлагают назвать в честь Шона Коннери

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Аэропорт Эдинбурга предлагают назвать в честь Шона Коннери

Поклонники Шона Коннери разместили петицию с требованием переименовать аэропорт Эдинбурга. Они хотят назвать его в честь шотландского актера и таким образом увековечить имя звезды. Соответствующее обращение размещено на онлайн-платформе change.org.

Прежде всего, автор петиции Эндрю Мортон напомнил пользователям сайта о существовании подобной практики. По его словам, в Ливерпуле есть аэропорт имени Джона Леннона, а второй по загруженности аэропорт Белфаста назван в честь футболиста Джорджа Беста. «После смерти одного из самых известных актеров Шотландии в Эдинбурге должен появиться аэропорт имени сэра Шона Коннери», — утверждает он. На момент публикации петицию подписали почти 2 тыс. человек. Однако ответной реакции властей пока не последовало.

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Шон Коннери снялся более чем в семидесяти кинолентах, но мировую славу получил благодаря роли Джеймса Бонда в шпионской франшизе по мотивам романов Яна Флеминга. Он появился в семи фильмах бондианы. По мнению британских кинолюбителей, Шон Коннери превзошел всех актеров, когда-либо игравших культового британского шпиона. Кроме того, Коннери — лауреат премии «Оскар», двукратный лауреат премии BAFTA и трехкратный лауреат премии «Золотой глобус». В 2000 году он получил рыцарский титул, став сэром Шоном Коннери. Шотландский актер умер 31 октября в окружении своих близких на Багамских островах. В августе он отпраздновал 90-летний юбилей.

Шотландия, Шон Коннери
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Четверг, 5 ноября 2020
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