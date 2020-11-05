Трамп подаст иски во всех штатах, где лидирует Байден

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен юридически оспорить все штаты, где претендует на победу демократ Джо Байден.
«Мы юридически оспорим все недавние штаты, на которые претендует Байден, за мошенничество на выборах и мошенничество на выборах на уровне штата. Множество доказательств — просто посмотрите СМИ. Мы выиграем!» — написал Трамп в Twitter.
В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов. Результаты голосования в ряде штатов пока не известны.
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