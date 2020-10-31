Умер актер Шон Коннери

Британский актер Шон Коннери умер в возрасте 90 лет, сообщает Би-би-си.

Наибольшую известность Коннери получил благодаря главной роли в серии фильмов про Джеймса Бонда. Кроме съемок в бондиане актер сыграл в более чем 70 фильмах, в том числе в картинах «Индиана Джонс и последний крестовый поход» и «Скала».

Коннери — лауреат премии «Оскар», двукратный лауреат премии BAFTA, а также трехкратный лауреат премии «Золотой глобус».

Известно, что сэр Томас Шон Коннери еще с середины 90-х имел серьезные проблемы со здоровьем - боролся с раком горла, а десять лет назад признался, что и с сердцем у него не все в порядке.