Умер актер Шон Коннери

Британский актер Шон Коннери умер в возрасте 90 лет, сообщает Би-би-си.
Наибольшую известность Коннери получил благодаря главной роли в серии фильмов про Джеймса Бонда. Кроме съемок в бондиане актер сыграл в более чем 70 фильмах, в том числе в картинах «Индиана Джонс и последний крестовый поход» и «Скала».
Коннери — лауреат премии «Оскар», двукратный лауреат премии BAFTA, а также трехкратный лауреат премии «Золотой глобус».
Известно, что сэр Томас Шон Коннери еще с середины 90-х имел серьезные проблемы со здоровьем - боролся с раком горла, а десять лет назад признался, что и с сердцем у него не все в порядке.
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