CБУ разоблачила схему ввоза «евроблях» через Закарпатскую таможню

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Закарпатской таможни на создании коррупционной схемы при ввозе в нашу страну автомобилей с иностранной регистрацией.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Установлено, что противоправный механизм был организован должностными лицами таможенного поста «Солотвино» вместе с другими гражданскими лицами. К незаконной деятельности работники таможни привлекали граждан иностранных государств для легализации этой сделки.
Отмечается, что на границе злоумышленники требовали у водителей деньги за несоздание искусственных препятствий при оформлении автомобилей, прибывающих из-за границы в режиме временного ввоза. Стоимость своих услуг таможенники оценивали в среднем 700 евро за автомобиль. По оперативным данным, в среднем за смену через таможенный пост они пропускали до 10 «евроблях».
По имеющейся информации, коррупционная схема «работала» 3 месяца, в ней были задействованы две смены таможенников.
«Организатора и двух посредников правоохранители разоблачили при получении неправомерной выгоды в размере 2,6 тысячи евро за ввоз 4 автомобилей», — уточняется в сообщении.
Расследование осуществляется по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении.
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