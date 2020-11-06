Столичный избирком объявил о победе Кличко в первом туре

Городским головой Киева вновь избран Виталий Кличко, заявили в пятницу в Киевской городской территориальной избирательной комиссии.

Согласно обнародованным главой горизбиркома Валентиной Корольковой данным, на выборах 25 октября Кличко поддержали 365161 избиратель, что составляет 50,52% принявших участие в голосовании.

Кроме того, 7 партий преодолели барьер в 5%:

«Европейская солидарность» — 20,52%

«Удар» 19,98%

«Єдність» Александра Омельченко 8,74%

ОПЗЖ 7,81

«Слуга народа» 7,53%

ВО «Батькивщина» 7,49%

«Голос» 5,97%

Остальные политсилы набирают менее 5%.