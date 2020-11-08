Украина не рассматривает закрепление особого статуса Донбасса в Конституции

Парламент намерен принять закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе с учетом пожеланий отдельных районов Донецкой и Луганской областей при ряде условий, но не будет закреплять особый статус Донбасса в Конституции. Такую позицию Киева, изложенную в подготовленном им «Плане совместных шагов», обозначил в интервью ТАСС глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

«Мы говорим об особенных условиях местного самоуправления на этих территориях, которые должны быть закреплены законом. Рада такой закон должна принять и примет. В нем будут учтены особенности исполнительной власти, представительской, вопросы, связанные с правовыми аспектами и многими другими слагаемыми общественной жизни», — сказал он. Украина, по словам Кравчука, «готова предусмотреть и другие гуманитарные, языковые особенности жизни на этих территориях».

При этом глава украинской делегации убежден, что о закреплении особого статуса в конституции, как предусмотрено минскими соглашениями, речь не идет. «Украина — моногосударство. В конституции не может быть прописано местное самоуправление для определенной территории с незаконными формированиями. Тогда это уже федеративное государство с невиданной ранее в мире формой существования», — сказал он. Если допустить такое закрепление особого статуса для Донбасса, полагает Кравчук, то тогда и другие регионы Украины могут изъявить такое желание. «А закреплять статус Донецкой, Луганской областей? Еще кого? — задается вопросом Кравчук. — Тогда это уже не государство».

Вместе с тем он подчеркнул, что Украина понимает, что Донбасс сильно отличается от другой части страны, в связи с чем парламент и готов предусмотреть особые условия самоуправления. «Через шесть лет войны представить, что в Донбассе такие же условия, как во Львовской области, — это просто фантазия, мы это понимаем», — признает Кравчук. Среди инициатив Рады, по его словам, также рассматривается и создание свободной экономической зоны на востоке Украины, параметры которой также еще подлежат обсуждению.

Принятию закона об особенностях местного самоуправления должно предшествовать решение вопроса украинской государственности на неподконтрольной территории, считает глава делегации. «Необходимо понять, где на Донбассе Украина? Если разработать этот закон прямо сейчас, то получается, что от нас, кроме этого закона, ничего не нужно, и это при том, что мы еще и должны согласовать его с ОРДЛО. На такой диктат мы пойти не можем, с нами нужно считаться», — обратил внимание Кравчук.

Он пояснил, что в понимании Украины сначала из Донбасса должны быть выведены все незаконные вооруженные формирования и восстановлен контроль над территорией, иначе, как он выразился, «это не Украина». «Получается, что это территория Украины, но сама Украина к ней отношения не имеет. Она только должна подготовить закон о выборах, но мы не мальчики для битья», — добавил он.