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Закон об амнистии Украина примет только после выборов на Донбассе

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Закон об амнистии Украина примет только после выборов на Донбассе

Закон об амнистии участников вооруженного конфликта на Донбассе, под которую не подпадут виновные в тяжких преступлениях, будет принят Верховной Радой после выборов и формирования местных органов власти на этих территориях в соответствии с украинским законодательством. Об этом в интервью ТАСС заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

«Когда будет создана местная власть после выборов на неподконтрольной территории, будет и принят украинским парламентом закон об амнистии. Амнистия до выборов нереальна», — сказал он. В законе, по его словам, будут учтены особенности региона и мировой опыт в этих вопросах. «Конечно, военные преступники и те, у кого руки в крови, кто убивал, они не могут быть амнистированы», — заметил Кравчук.

Для определения тех, кто подпадает под амнистию, руководитель украинской делегации допустил создание специальных комиссий с участием местных властей Донбасса. «Каждый человек будет рассматриваться отдельно, его вина должна будет доказана по закону через суд. Другого быть не может. Невинные люди не должны пострадать», — заключил он.

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Отметим, что подписанный в феврале 2015 года Комплекс мер по выполнению минских соглашений предполагает «обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины». Это обязательство зафиксировано в пятом пункте соглашений, и его выполнение предшествует пунктам о проведении в регионе новых выборов и предоставлении Донбассу особого статуса.

Леонид Кравчук, амнистия, Донбасс
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