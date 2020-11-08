В США второй день подряд рекордное число заболевших COVID-19

Рекордные свыше 126 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки фиксируют в США второй день подряд, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за минувшие 24 часа в США зафиксировали 126 742 новых случая заражения коронавирусом, скончались еще 1 040 пациентов с подтвержденным заболеванием.
Предыдущий рекорд был зафиксирован накануне, тогда число выявленных за сутки случаев достигло 126 480.
По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили 9 861 898 случаев заражения коронавирусом, скончались более 237 тысяч человек. Выздоровели более 3,8 миллиона заразившихся.
Во всем мире, как сообщает университет, число зараженных коронавирусом приближается к 50 миллионам, умерли свыше 1,2 миллиона заразившихся.
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